Paz Padilla sufre un ataque vandálico en Cádiz: “Es el demonio”

Paz Padilla no levanta cabeza. Su amor incondicional por Cádiz no está siendo correspondido en los últimos meses, después de la polémica que han suscitado sus acciones legales para proteger su tienda de ropa en Zahara de los Atunes y, especialmente, su marca. La controversia ha llegado con la raspa de pescado por la que luchan ahora los comerciantes gaditanos, que se han puesto en pie de guerra contra la humorista por registrar como propio un símbolo cultural que desde hacía décadas pertenecía a todos por igual. Ella ya ha aclarado que no prohíbe el uso de la raspa de la polémica, pero sí la suya en concreto, que sirve como imagen a su iniciativa en la moda junto a su hija Anna Ferrer, No Ni Na.

La presentadora ha explicado su criticado movimiento hasta la saciedad. Ha hablado con periodistas, ha emitido comunicados en redes sociales en formato escrito, por vídeo y por stories. También a través de su equipo de abogados y con los responsables del propio registro en el que protegió su marca y su raspa. No ha convencido a todos y en Cádiz las represalias contra ella continúan produciéndose. Ha pasado ya un par de meses y el ambiente no se relaja, algo evidente en el último acto vandálico que ha sufrido la tienda, epicentro de la polémica.

Paz Padilla y Anna Ferrer con la imagen de la raspa de pescado de la polémica Gtres

Paz Padilla sufre vandalismo en su lucha por la raspa

Lo cierto es que toda esta controversia ha puesto en jaque el negocio de la cómica y su hija. Depositaron todas sus esperanzas en este negocio que imprime sobre camisetas, sudaderas y diversos complementos de moda la firma de No Ni Na, siendo la “I” una raspa de pescado. Una que ha convivido con muchas otras raspas en el mercado, pues otros artesanos de la zona y de muchas otras regiones costeras lo llevan usando desde hace décadas. Aun así, pese a que lo han pasado muy mal con las críticas recibidas, su negocio se ha disparado. Y es que dicen que no hay publicidad negativa y el hecho de que todos hablen de ella, les ha favorecido.

Al menos sí en cuanto al incremento de las ventas y por el hecho de que aquellos productos que sospechosamente se parecían a los suyos han sido denunciados. Pero la respuesta del gremio de artesanos y demás afectados por esta iniciativa empresarial no cesa. Lejos de calmarse los ambientes, las calles de Zahara de los Atunes siguen apareciendo pintadas en las que se condena a Paz Padilla por lo sucedido. También en redes sociales se han inundado de infinidad de memes, montajes, ilustraciones y tiras cómicas que la señalan. Ahora, una nueva pintada ha cabreado especialmente a la protagonista, pues han pintado una de las paredes de su negocio.

“Paz Padilla es el demonio”, reza un grafiti en una de las paredes del exterior de la tienda que posee en Zahara de los Atunes. Aunque son muchos los que condenan el paso dado por la humorista con su raspa de pescado, otros muchos denuncian que no es la forma de actuar. El vandalismo no está justificado, como así muestran muchos usuarios de las redes sociales que han compartido imágenes de la pintada en la fachada: “Han pintado la pared de la tienda de Paz Padilla en Zahara de los Atunes. Espero que lo pille la policía y le meta con un diccionario en la cabeza”, piden, no solo por su acto delictivo, sino también por no escribir bien el nombre de Paz, al creer que va con “S”.