Estela Grande, ex de Diego Matamoros, embarazada ¡y por partida doble!

La vida da muchas vueltas. Sino que se lo digan a Estela Grande, modelo que cosechó una gran popularidad años atrás al contraer matrimonio con Diego Matamoros. Entroncar con tan polémica familia le reservó un hueco en el papel cuché y también en televisión, participando en ‘Gran Hermano Vip’, reality que supuso el final de su estabilidad conyugal. Su tonteo con Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun, supuso una prueba muy difícil de superar y tan solo unos meses después decidieron romper su unión. Después llegaron otros amores para ambos, éxitos y fracasos sentimentales, hasta ahora, que ella anuncia que está embarazada.

La maniquí ha revolucionado las redes sociales al dar a conocer la buena nueva de que su relación con el futbolista del Getafe, Juan Iglesias, va a dar en breve sus frutos. Pero la noticia de su embarazo no podría haber causado más furor, pues no solo anuncia que está en estado de buena esperanza, sino que espera la llegada de dos retoños. Una inminente maternidad por partida doble que a ella misma le pilló desprevenida y que no podría hacerla más feliz.

Estela Grande anuncia su doble embarazo

“A veces crees que ya lo has sentido todo, que ya conoces la profundidad de querer a alguien… Y entonces la vida te sorprende”, comienza a explicar cómo su vida le ha dado un vuelco y está a punto de cambiar para siempre. Y es que un bebé lo cambia todo en la rutina de sus padres, también a la hora de reorganizar sus prioridades y planes de futuro. Más aún si lo que está por venir son mellizos. Algo a lo que ya se hacen a la idea la pareja, que ha publicado un vídeo en sus redes sociales, en blanco y negro, para hacer cada plano más emotivo y especial.

En el vídeo que ha compartido Estela Grande se muestra cómo la pareja escucha con emoción por primera vez los latidos de sus retoños. También muestran las ecografías que suponen sus primeras imágenes, las más especiales: “Hoy te miro y siento que te amo más que nunca, porque cuando compartes un sueño, ese amor crece. Cuando se convierte en un latido… todo cambia. Y cuando ese latido se multiplica por dos, ya no hay palabras”, le dedica la modelo al futbolista, con el que cumple su sueño de formar una familia. Un vídeo que llega con banda sonora incluida, siendo la canción ‘Te regalo’ de Carla Morrison la elegida.

Estela Grande no solo muestra lo feliz que le hace la idea de crear vida y estar embarazada de dos bebés, sino también por el hombre con el que emprende esta aventura. Está enamoradísima y quiere dejar buena constancia de ello en su comunicado de redes: “Hoy solo quiero decirte lo afortunada que me siento, porque vamos a ser papás, dos vidas, que llegan para hacernos más grandes, más fuertes, más uno. Y tú, tú que ya eras mi hogar, ahora también eres el papá de nuestros dos bebés. La aventura empieza por partida doble. Y el amor también. Gracias por ser tú, por ser el comienzo de esta nueva historia. La más bonita de todas”, cierra un mensaje que no solo ha emocionado a su amado, también a sus fans.