Así es Arianna Aragón, la «hija» de Carlos Sobera que debutará en su programa

A principios de febrero, el grupo de comunicación Mediaset España anunciaba públicamente la vuelta de uno de los formatos más emblemáticos de la televisión en la historia de nuestro país: «El Precio Justo». Este espacio de entretenimiento, blanco y pensado para toda la familia supuso toda una revolución para muchas generaciones.

Han pasado 33 años desde el comienzo de su emisión con el gran Joaquín Prat al frente y ahora, Telecinco, ha decidido resucitar este viejo éxito, aunque, por supuesto, adaptado a la actualidad con todo lo que ello conlleva. Como capitán de este espectacular barco se encuentra Carlos Sobera, cara amable de la cadena de Fuencarral desde hace más de una década y todo un experto en concursos: desde Quién quiere ser millonario hasta Atrapa un millón.

«El Precio Justo» saltará al prime-time de Telecinco en las próximas semanas. En concreto, según ha podido averiguar LA RAZÓN, está previsto que debute dos semanas después de la Semana Santa. Y al lado de Carlos Sobera, siendo su mano derecha, se encontrará alguien muy especial, una de sus mayores debilidades: su «hija» Arianna, según ha podido averiguar LA RAZÓN en exclusiva.

Arianna Aragón

Arianna no es hija biológica de Sobera, pero ella siente que él es su padre y no hay duda de que él la ve a ella como una hija. Arianna Aragón Santamarina es fruto de la relación entre la abogada y productora Patricia Santamarina, actual esposa de Carlos Sobera, con el también presentador Rody Aragón. «Arianna tenía cinco años cuando empezamos a salir Patricia y yo, así que no es que sea como mi hija, es que es mi hija», confesó Carlos Sobera en una entrevista con Bertín Osborne.

Arianna quiere seguir los pasos de sus padres en la televisión y, por el momento, se encuentra siendo su punto de apoyo en el programa «El Precio Justo» como azafata. Según la información en exclusiva que maneja este diario, los ensayos comenzaron el pasado fin de semana, y a lo largo de esta semana, ya se están grabando los primeros programas. Arianna es joven, bellísima, tiene apenas 22 años, y no solo quiere vincularse al mundo de la televisión, sino también quiere desarrollar su vida laboral hacia el mundo del cine. Para ello, combina sus ensayos y grabaciones con «El Precio Justo» con su formación en una escuela de interpretación de Madrid. Arianna es fan de viajar, y en sus redes sociales ha presumido de visitar lugares tan exóticos como Miami, Dubái o Abu Dabi.

Fuentes de total solvencia confirman a este diario que es una gran profesional, que el ambiente que se respira en ensayos y grabaciones es buenísimo y que, aunque tiene la protección de su «padre», Carlos Sobera, ella vuela sola y ante la cámara es una auténtica maestra. Por el momento, no se le conoce pareja sentimental. Arianna es muy familiar y cuida con sumo mimo a su hermana pequeña, Natalia Sobera (12), nacida de la relación entre Carlos Sobera y Patricia Santamaria, que contrajeron matrimonio en 2015.

Susto familiar

Arianna adora a su madre y toda palabra de agradecimiento a Carlos Sobera se le queda corta. A principios de 2019, la abogada sufrió un derrame cerebral, un gran susto del que la familia, afortunadamente, ya se encuentra recuperada. A través de su cuenta de Instagram, donde Arianna no publica demasiado, posteó una imagen de su progenitora en el hospital con unas emotivas palabras hacia ella y hacia Carlos Sobera.

«Pongo estas fotitos porque a esta mujer no le gustaba el azúcar. Jamás lo tomaba y casi nos lo prohibía… ¡Sin embargo ahora no para! ¡Le habéis creado adicción! No suelo hacer estas cosas, pero después del susto y del miedo y tensión, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento por cómo ha sido cuidada y tratada. Y, sobre todo, por que haya salido de ésta así de bien. Es un milagro. Querida madre, ¡eres una roca! ¡Y ya estás de vuelta! Siendo un espárrago andante, pero con fuerza. ¡Te queremos! Pero millones de gracias a ti, siempre, Carlos Sobera», firmaba la joven, agradecida por el amor que Carlos profesó a su madre en los momentos de salud más delicados de su vida.

Ahora Carlos y Arianna se embarcan en su primer proyecto laboral juntos. Un camino en el que ella, con total seguridad, brillará con luz propia, y se convertirá en la nueva estrella de Telecinco.