Ana María, tía de Rocío Carrasco: “Fidel Albiac no dejó que mi hijo Alfonso hablara con mi sobrina al morir Pedro”

Las palabras de Rocío Carrasco sobre la muerte de su padre han caído como un jarro de agua fría entre los familiares del ex campeón del mundo de boxeo que no acaban de entender cómo su propia hija ha echado por tierra su memoria. Hablamos con los familiares de Pedro Carrasco para indagar sobre la polémica que se ha suscitado sobre la complicada relación paterno filial.

“Su padre quería lo mejor para su hija, como es lo natural-comienza explicando la mujer de Alfonso Carrasco, primo hermano de Pedro. Siempre ha estado muy pendiente de Rocío. Los problemas entre ellos comenzaron cuando se fue a Argentona y se quedó embarazada de Antonio David. Pedro decía que su hija era rebelde y él lo achacaba a su separación de Rocío Jurado. Decía que el hecho de ser hija de padres separados había sido la causa de esa rebeldía.”

Un hijo de Ana María vivió, mientras hacía la mili, en casa de Pedro Carrasco

“Nosotros teníamos mucha relación con Pedro porque mi marido es primo hermano suyo y él venía mucho al pueblo, a Alosno (Huelva), donde vive gran parte de la familia Carrasco. Además mi hijo Alfonso estuvo viviendo con Pedro en. Madrid mientras estuvo haciendo la mili, así que había mucha relación con él y con su hija. Fue Pedro quién nos dijo que mi hijo se fuera con él y le ofreció su casa”.

POSADO EXCLUSIVO DEL EX BOXEADOR PEDRO CARRASCO CON SU MUJER LA PELUQUERA Y EMPRESARIA RAQUEL MOSQUERA DURANTE LAS NAVIDADES 1996

Preguntamos a Ana María por la relación que mantiene Rocío Carrasco con su familia paterna y nos descubre que “mis hijas sí tienen algo de relación ella. Hablan por teléfono de vez en cuando aunque hace tiempo que no viene por el pueblo”. “Pedro era delirio lo que sentía por el pueblo y en cuanto podía se venía a ver a la familia. En los últimos años de vida de Pedro, desde que estaba casado con Raquel Mosquera, venía con menos frecuencia, pero aquí todos lo querían mucho. Pedro era muy bueno, muy servicial, siempre estaba disponible para nosotros y para cualquiera”.

Rocío Carrasco tiene muchos primos en Alosno

La mujer del primo de Pedro Carrasco reconoce que su relación con Rocío Carrasco no era tan cercana ya que “ella no venía mucho por aquí. Y desde que murió su padre pues aún menos. Pero mis hijas sí tienen cierto contacto y hablan de vez en cuando. Mi hija Macarena es la que más unida está a Rocío de la familia, sale mucho con ella. Rocío aquí tiene muchos primos, es una pena que no venga”.

A pesar de que ha habido cosas del testimonio de su sobrina que no han caído bien a la familia, como el hecho de que hiciera insinuaciones sobre los problema que podía tener su padre con el alcohol, dejando claro que “Hay cosas que prefiero no comentar y que no me han gustado. Para mí ha sido muy triste lo que escuché en televisión, su padre no se merece que le dejen en mal lugar. Como a todos los hombres le gustaba una copita pero no tenía problemas con el alcohol”.

Raquel Mosquera, Pedro Carrasco y su hija Rocío

Sobre el distanciamiento de padre e hija, Ana María reconoce que “estuvieron distanciados mucho tiempo. Pedro estaba muy triste porque a Rocío la adoraba. Él sólo quería lo mejor para ella, como cualquier padre”. La tía de Rocío Carrasco evita pronunciarse sobre sí es cierto o no que, antes de la muerte del boxeador, se reconciliaron: “Sí ella lo dice será así. Yo prefiero no comentar nada.”

Según Ana María, Fidel Albiac ha distanciado a Rocío de parte de su familia paterna

Sin embargo sí nos confirma que, tal y como declaró su hijo Alfonso cuando murió Pedro, Fidel Albiac impidió que los primos hablaran y la distanció de ella. ¿Es cierto que Fidel Albiac no le dejó a su hijo Alfonso hablar con Rocío Carrasco cuando Pedro murió?-le preguntamos. “Sí. Alfonso quiso hablar con Rocío pero Fidel no le pasó el teléfono”. ¿Y por qué?, insistimos, “Eso es lo que yo digo, ¿por qué?” dice sin encontrar una explicación a lo que ocurrió tras la muerte del marido de Raquel Mosquera.

“Mi hijo estuvo toda la mili viviendo en la casa de Pedro en Madrid y tenía muy buena relación con Rocío. Cuando murió Pedro la llamó pero Fidel no quería que hablara con ella. Insistió pero fue imposible. No le dejaron. Mi hijo le daba muchos consejos a su prima y a Fidel eso no debía gustarle. Yo no conozco a su marido pero tengo la impresión de que influye mucho en ella. Él es el que manda ahí.”