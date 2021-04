Raquel Mosquera estalla contra Rocío y Fidel para defender la memoria de Pedro Carrasco

Harta de especulaciones y contraria a la versión que ofrece Rocío Carrasco en su docudrama “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”, Raquel Mosquera ha subido a las redes sociales una carta contundente en la que desmiente las declaraciones efectuadas por Rociito sobre la relación con su padre, Pedro Carrasco.

“No voy a consentir que nada ni nadie manche la memoria de mi marido, me parece indignante y de una gravedad extrema.”. Alude a la última cita de Pedro con su hija, en la que se encontraban presentes ella misma y Fidel Albiac, y asegura sobre Rociito, que “llevaba la lección bien aprendida sobre lo que le tenía que decir a Pedro. Y la otra persona escuchaba atentamente. Nos fuimos sin poder ver a los nietos de mi marido” Una excusa banal impidió que el abuelo entregara a los niños los regalos de Reyes. “Se fue con la pena de no verles”.

La peluquera añade que “nos fuimos y Pedro iba con el coche haciendo eses, pero no por los motivos que dan a entender esas personas”. El boxeador salió de aquella reunión tan dolido que apenas podía conducir con normalidad. La tensión pido con su ánimo y se prometió a sí mismo, según Raquel, no hablar más con su hija.

También desmiente a esta última cuando dice que su padre pidió perdón a Fidel por cosas que había manifestado sobre el aspirante fallido a Policía Municipal de Sevilla: “¿Por qué iba a pedir perdón mi marido, por ser buen padre o buena persona? Mejor se lo tendrían que pedir a él.”

Han pasado más de veinte años de aquello, era principios de enero del 2001, apenas le quedaban tres semanas de vida a un hombre que pecaba de tener demasiada bondad.

Mosquera recuerda con nostalgia al esposo al que tanto amó: “Pedro me decía, “te tengo que seguir queriendo hasta después de la muerte, porque muerto también se quiere, yo te quiero con el alma y el alma nunca muere”. Que razón tenía, porque le siento más cerca que nunca.”

Vuelve a referirse a Rociito sin decir su nombre, “porque no se merece nombrarla, esta denunciada por mi, un día dijo que no había que hacerme caso porque estoy mal de la cabeza, o que me había dedicado a otro trabajo que no era el de la belleza”.

Y esta noche en su documental sigue con sus insinuaciones... ¿Por qué eres tan “valiente” que no las dices directamente?”

Las que estamos al tanto de este enfrentamiento de años sabemos que la muerte de Pedro Carrasco destapó la no relación entre su esposa y su hija. Todo era un paripé, ni se querían ni se entendían. Puro teatro. Ahora, la guerra vuelve a empezar. Y se reanuda más dura que nunca.