La ficción y la “mentira” superan a la verdad de Rocío Carrasco en su docuserie

O le falla la memoria o miente para hacer daño. Empiezan los desmentidos sobre situaciones narradas por Rocío Carrasco en su docudrama “Rocío. contar la verdad para seguir viva”. Raquel Mosquera y la ex novia de Fidel Albiac, Rocío Mestre, se muestran disconformes con lo que ha contado Rociíto sobre ellas.

Mestre ya dejó claro en una entrevista que “me siento traicionada por mi amiga Rocío. Cuando Fidel era mi novio, se veía a escondidas con ella. No es cierto que empezaran a salir tras romper yo con él. Ya se veían antes”.

Raquel Mosquera, Pedro Carrasco y su hija Rocío

La ex novia de Fidel se enteró por dos periodistas de que existían esos encuentros, y se sintió tan dolida que pidió explicaciones a Albiac. Acabaron rompiendo malamente, y poco después se hacía oficial la relación sentimental de la hija de la Jurado con el entonces aspirante a policía local de Sevilla. Por tanto, Carrasco, no habría contado la verdad, sino tan solo “su” verdad.

En el caso de Raquel Mosquera, la peluquera es rotunda en su desmentido. La hija de quien fuera su marido manifestó en su documental que Pedro Carrasco pidió perdón a Fidel por los comentarios poco favorecedores que había hecho en su contra.

Otro engaño según Mosquera: “mi marido no tuvo que pedir perdón a nadie. Era un señor.. ¿Por que tenía que solicitar perdón, por ser un buen padre?”.

Para echar más leña al fuego, un íntimo amigo del boxeador, el periodista Paco Narváez, afirma que “no me encaja lo que Rocío Carrasco está contando sobre su padre. En los últimos años de su vida, él y su hija no tenían una buena relación. Y Pedro nunca me contó que se hubiera reconciliado con su hija. Fidel no le caía bien, ni él era santo de devoción de su yerno. Tampoco existía una buena relación entre Raquel y la hija de su marido.”

Fue el mismo Pedro quien confesó a su amigo Paco que el “feeling” con su hija no era el correcto, se dolía de ese distanciamiento porque era un padrazo. Para Narváez, Carrasco se murió con la terrible pena de estar enfadado con su única hija.

Aquella muerte distanció completamente a Rociíto y Raquel, y la segunda, sin descubrir los motivos, dejó muy claro que “si no nos hablamos será por algo”, dando a entender que existía por medio una situación irreparable entre ellas.

Este es el comienzo de los desmentidos. Se rumorea que otros personajes de esta historia tan melodramática saldrán a la palestra en próximas semanas para contestar a lo que ellos consideran falsedades Uno de ellos es José Ortega Cano, quien ha adelantado que no es verdad, tal y como cuenta en el documental Rociíto, que él y Rocío Jurado se llevaran mal, sino todo lo contrario.

El clan Jurado posando el día de la comunión de Gloria Camila. MAY / ©KORPA 07/05/2005 MADRID

Los próximos en desmentir podrían ser Gloria Camila, Amador Mohedano y, evidentemente, Antonio David Flores, aunque este anuncia una guerra judicial por todo lo alto contra la madre de sus dos hijos.

Incluso, en las redes sociales, ya empiezan a surgir las críticas con la “puesta en escena” de las intervenciones televisivas de Rocío. Algunos las ven exageradas, censuran “tanto ataque de ansiedad y lloriqueo” y echan de menos “más naturalidad”.