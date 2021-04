Bigote Arrocet se rebela contra el Covid: “No me pongo la vacuna ni cagando”

Primero fue Miguel Bosé, después Victoria Abril y ahora es Bigote Arrocet el último el rebelarse contra el coronavirus y las vacunas. “Piticlin Piticlin” se habría declarado públicamente negacionista tras pronunciarse sobre el virus y asegurar que no él se pone la vacuna “ni cagando”.

Enfadado y negando la evidencia de las vacunas hemos podido escuchar al ex de María Teresa Campos en ‘Sálvame’, en unas declaraciones que, al parecer y según ha revelado el propio programa, se habrían grabado sin que el propio protagonista se diese cuenta, tras creer que había finalizado su conversación con los compañeros de Telecinco.

Edmundo "Bigote"Arrocet

En estas declaraciones, Edmundo Arrocet asegura que no quiere oír hablar de la pandemia ni las vacunas, y confiesa al respecto: “Me hablan de una vacuna, yo no quiero saber nada de vacunas. No me la pongo ni cagando, prefiero morirme”. Unas duras palabras que han creado un gran revuelo entre los colaboradores de ‘Sálvame’ y que está despertando las críticas de gran parte de los tuiteros.