Lo único que une a Antonio David y a Fidel Albiac tiene nombre femenino, y no es Rociíto

Podrían formar un dúo musical, les obsesiona la misma afición. Y tiene nombre femenino: guitarra. Fidel Albiac y Antonio David Flores son los animadores de las fiestas familiares, los showmen de esas largas veladas en las que el rasgueo del fiel instrumento se escucha por encima de las voces de los asistentes.

Según cuentan, lo que más le gustaba a Rocío Jurado de su yerno sevillano, y debía ser una excepción, era su gracejo guitarrero y su forma de cantar. Incluso le animaba a soltar gorgoritos en las noches de juerga en la finca “Yerbabuena”, esa en la que su marido, José Ortega Cano, estaba “tan agustito”. Ni los hermanos Calatrava obtendrían mayor éxito ante la recordada tonadillera. Solamente le faltó llevarse a Fidel de palmero y guitarrista en sus conciertos. No tenía nivel suficiente para acompañar profesionalmente a”la más grande”. En lo sabia tan Augusta suegra.

En el caso de Antonio Davos fue la misma Olga Moreno, su esposa, quien me confirmó el arte que tiene su marido.”Le gusta mucho tocar la guitarra, le relaja y le anima en los momentos bajos. Y toca muy bien”. No me aclaro si también canta, pero se supone que hace sus pinitos al respecto.

Y una se pregunta si ¿no sería mejor organizar un concurso fiestero a golpe de guitarra entre Fidel y Antonio para resolver sus desafueros, en lugar de descalificarse continuamente en petit comité y enfrentarse tanto en los tribunales?