Naomi, hija legal del cantante Francisco: «Mi modelo musical es Kiko Rivera»

Han pasado unas semanas desde que trascendieron los gravísimos mensajes racistas que Francisco dedicaba a la madre de Naomi. Denia Apolinar decidió hacerlos públicos por su carga xenófoba. La madre de Naomi prefería que su hija no sintiese decepción y desprecio por su padre y mantuviese así la ilusión de conocerle. Pero todo ha dado un giro. La joven se inicia en el difícil mundo de la canción sin usar el apellido paterno que la Justicia le ha concedido. Una casa discográfica ha grabado su primer tema y el videoclip que significará su lanzamiento.

–¿Está preparada para los que le llamen oportunista?

–Firmé con la casa discográfica en enero, antes de toda esta polémica. No quiero ayuda ni apoyo de mi padre. No uso su apellido. Yo soy «Naomi Canelita» y ya.

–Habrá quien busque parecidos…

–No tengo nada que ver ni en voz ni en estilo. Respeto la carrera profesional de mi padre y no pongo en duda su talento. Ojalá tuviese la enésima parte de humanidad que tiene como artista.

– ¿Qué piensa de su padre?

–Es un cobarde. No tiene agallas ni para pedir perdón. Su prepotencia y arrogancia le ciegan. No quiero saber nada de él. Que pague lo que debe a mi madre yo no quiero nada de él.

–¿No sabía nada de los mensajes?

–En su día vi la imagen de un mono pero mi madre me dijo que era una broma. Ella prefirió sufrir en silencio. Fue muy generosa. La vida me ha dado una madre coraje y un padre cobarde.

–¿Le busca explicación?

–Usa el insulto racista, odioso una y otra vez. Me da tanta pena.

–¿Su padre es racista?

–He llegado a pensar que lo podría haber escrito su mujer, Paca, pero eso no lo justificaría. Ni él ha pedido disculpas ni Paca lo ha censurado. Sea lo que sea o sea quien sea es repugnante. Me duele que mi madre haya tapado y aguantado tanto sufrimiento.

–¿Qué le diría a su padre?

–Que es un sinvergüenza, un ser desalmado, sin principios. No es digno ni como ser humano ni como padre. Ahora agradezco no haber crecido con una influencia tan perjudicial y los valores que me ha dado mi madre.

–¿Qué hará con el apellido?

–Si ahora dependiera de mí, no me lo habría puesto. Significa solo la lucha de mi madre por hacer Justicia.

–¿Sigue queriéndole conocer?

–Nunca se ha esforzado por nada, ni ha intentado saber de mí. Quería partir de cero, sin odio, sin rencor. Ahora sería imposible.

–Tiene un estilo muy distinto al de su padre, ¿qué espera?

–Quiero llegar lejos pero con humildad y con los pies en el suelo. Me fijo en artistas como Kiko Rivera que ha demostrado talento con un estilo muy distinto al de su madre.