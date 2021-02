Naomi González, la hija de Francisco, da la cara en “Sálvame”: “Tengo 20 años y aún no conozco a mi padre”

Naomí González, la presunta hija del cantante Francisco, ha acudido al plató de “Sálvame” para contar su verdad. “Lo único que busco es justicia, busco la verdad, tengo 20 años y aún no sé quién es mi padre. Todo esto al final me duele muchísimo, me ha dolido muchísimo su ausencia, me ha afectado bastante, en todo, me ha marcado mi vida y creo que lo único que me merezco es ese cariño”, ha confesado ante Jorge Javier Vázquez.

“Yo creo a mi madre, no creo que haya llegado tan lejos con una mentira, no es que dude pero tampoco estoy segura, no hay ningún papel que diga que es mi padre”, afirmaba por otro lado Naomí.

Lo único que pide la presunta hija de Francisco es que el cantante acceda a someterse a una prueba de ADN: ““Si quiere tener una relación conmigo, quiere conocerme, yo estoy aquí, dependerá mucho de su actitud y de si su perdón es sincero… si no quiere, no pasa nada, me dolería en el alma pero hay que seguir adelante”.

“He visto llorar muchas veces a mi madre, para mí es una luchadora porque ha luchado mucho por mí, y no tengo nada más que decir de ella”, se sinceraba Naomí sobre su progenitora que en alguna ocasión también ha acudido a los platós de televisión para contar su relación con el cantante.