Antonia Dell´Atte anuncia querella contra Ana Obregón

La italiana no consiente que la bióloga se haya extralimitado en su defensa al Conde Lecquio hasta el punto de acusarle de haber falsificado documentación relativa a los malos tratos que asegura haber sufrido del italiano. Dell´Atte ha anunciado que actuará legalmente contra las calumnias de Obregón, acabando así con la buena sintonía que las ex mujeres de Alessandro Lecquio habían mantenido en los últimos tiempos, especialmente tras la muerte de Aless Lecquio.

Ana Obregón salía en defensa de Lecquio tras el revuelo organizado por Antonia Dell´Atte al recordar que ella fue una mujer maltratada y que no habría sido la única a la que pegó el italiano. Ante estas palabras, y en el mismo foro, en Instagram, Ana reaccionaba al sentirse aludida por las palabras de su eterna enemiga. La actriz y presentadora aseguró que “he visto con mis propios ojos el informe de la policía científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado. Alessandro jamás me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador”.

Tras negar las acusaciones de Antonia hacía un llamamiento público y le pedía que “respete a unos padres que están de duelo por su hijo y que necesitan calma porque no le deseo a nadie que pase por lo que estamos pasando. Y sino lo hace por nosotros que lo haga por mi Aless que adoraba a su padre y así pueda descansar en paz”.

Ana Obregón con su hermana Celia García Obregón y Alessandro Lecquio en una gasolinera 15/05/2020

Pero lejos de calmarse, la italiana ha respondido con dureza a Ana Obregón: “Te has hecho utilizar, otra vez… Has caído en la trampa por enésima vez”, ha comentado en Instagram antes de advertir a la presentadora que está dispuesta a querellarse contra ella. “Los documentos a los cuales te refieres son auténticos, así como la denuncia por calumnias que en breve recibirás. La falsificación de actos público-jurídicos es un grave delito que jamás he cometido”.

Ana Obregón y Antonia Del´Atte se reencuentran en Masterchef Celebrity

La italiana no entiende que la actriz defienda a “un cobarde que jamás ha sabido admitir sus culpas” y ha pedido que se deje de atacar “a quien la justicia le ha dado a razón”. En esta misma línea se ha posicionado el único hijo de la polémica pareja, Clemente Lecquio, que no ha dudado en posicionarse al lado de su madre.

Clemente Lequio

“Estoy en contra de los malos tratos, del bullying y de cualquier otra forma de abuso, por eso mi madre tiene mi total apoyo. Su coraje y valentía son una fuente de inspiración no solo para mí, sino para todas las personas que han vivido lo mismo. Que mi madre venga tachada de mentirosa, oportunista y encima de todo esto como una criminal sobre un tema tan grave y real... Para todo hay un límite”, ha escrito el hijo de Alessandro Lequio en Instagram en una clara respuesta a la madre de su hermano Aless.

Con este paso al frente, Clemente aviva la polémica con la que fuera pareja de su padre a quién acusó de no invitarle al funeral de su hermano Aless, algo que negó tanto la bióloga como su propio padre, con quién el joven mantiene una relación que nada tiene que ver con la que ha mantenido con el hijo de Ana Obregón.