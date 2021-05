La baronesa Thyssen y su hijo Borja apoyan al hijo secreto de Manolo Segura

Israel Ochoa es el hermano secreto de Borja Thyssen. Los dos son hijos biológicos del fallecido empresario Manolo Segura, aunque ninguno lleva los apellidos de su progenitor. El primero ostenta el de su madre, Josefina, y el segundo el del barón Thyssen, que le reconoció como hijo al casarse con Tita Cervera.

El famoso publicista y relaciones públicas fallecía el 25 de junio de 2020, a los 77 años, como consecuencia de un cáncer, y su presunto hijo Israel ha contratado los servicios del abogado Ricardo Ibáñez para que tramite una demanda de paternidad con el fin de ser reconocido como hijo biológico de Segura y recibir la parte que le corresponda de su herencia. Una fuente cercana a Tita asegura a LA RAZÓN que «tanto la baronesa como su hijo Borja están dispuestos a apoyar a Israel para que consiga sus propósitos en el juzgado».

Este hombre, residente en Canadá, casado, tiene 44 años, y a los 16 estuvo en Madrid con Manolo. Entonces los dos se sometieron a las pruebas de ADN, cuyo resultado fue favorable en un 99,9 por ciento de coincidencia genética. Israel y Manolo acabaron cada uno por su lado y éste último nunca llegó a reconocerle legalmente, por lo que regresó con su madre a tierras canadienses, donde ha formado una familia.

Fue el periodista Aurelio Manzano quien desveló en «Semana» la existencia de Israel, al que conoce personalmente. De hecho, le acompañó hace unos años a la casa que la baronesa posee en Sant Feliú de Guixols donde Tita le acogió con los brazos abiertos. Igualmente, Borja tiene constancia de que Israel es su hermano. Pero, en contra de lo que se rumorea, el único hijo de Tita Cervera no tiene intención, a diferencia de su medio hermano, de pleitear por la herencia de Manolo, cuyo caudal es un misterio. Israel ya declaró públicamente en su día que «luché para que mi padre me quisiera. Nunca le pedí nada, nunca quise su dinero, solo deseaba tener un padre y que mis hijos tuvieran un abuelo. Pero ahora creo que estoy en mi derecho de reclamar lo que me corresponde».

Borja Thyssen

Por otra parte, una fuente cercana indica que «podría ser Paz Pastor, la que fuera esposa del empresario, y de la que se separó tiempo antes de su fallecimiento, la posible beneficiaria de la herencia. Paz lleva alejada de la vida social desde su ruptura con Manolo Segura y mantiene un perfil social discreto».

El abogado Ricardo Ibáñez manifiesta que aún no se ha presentado la demanda de paternidad porque están estudiando otras vías antes de llegar a un proceso judicial. «Lo que está muy claro es que existen unas pruebas de ADN que demuestran que Manolo Segura y mi cliente son padre e hijo. Israel no ha cobrado nada de esa herencia y es el legitimario».

Varios testamentos

El letrado asegura que lo que busca su cliente es restablecer una situación justa y quieren evitar a toda costa el litigar. «Mi cliente vendrá a Madrid próximamente para seguir de cerca los movimientos necesarios en este asunto», incide, destacando que Segura hizo varios testamentos de los que Israel no ha participado en «ningún reparto».

Israel Ochoa asegura que no quiere escándalos ni conflictos mediáticos. Lo que sí que le gustaría es mantener una relación cercana con su hermano Borja, algo que al parecer la madre de éste se muestra totalmente dispuesta a propiciar.