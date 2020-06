Muere Manolo Segura, el padre biológico de Borja Thyssen

Manuel Segura, padre biológico de Borja Thyssen, ha fallecido esta madrugada en el hospital San Francisco de Asís de Madrid. El publicista estuvo casado quince años con Paz Pastor, de la que se separó en 2016.

Segura padecía un cáncer, que le diagnosticaron hace unos años. Sus amigos y familiares podrán darle un último adiós en el Tanatorio de Tres Cantos, donde esta tarde se oficiará un responso.

Padre biológico de Borja Thyssen

Muy amigo de la baronesa Thyssen, a pesar de que su historia de amor terminó hace años -se conocieron en 1978-, siempre han mantenido muy buena relación. De hecho, era habitual verles juntos durante las vacaciones baleares de Carmen Cervera. La noticia de que Manolo Segura era el verdadero padre de Borja Thyssen fue la más sorprendente de las que se reveló en el libro de memorias “Yo, Tita Cervera”, publicado en 2009.

«Conocí en una cena a Manuel Segura. Nos reímos mucho, conversamos y bailamos también mucho. Empezamos a salir y hablamos de boda. Él era soltero, pero yo creía que seguía casada con Espartaco (...) A pesar de tener un hijo en común, Manuel Segura y yo, por razones del destino, no llegamos a casarnos«. Y, durante esa etapa, ella conoció al Barón Thyssen: «Conocí a Heini en una fiesta en Cerdeña. Cuando entré se me quedó mirando, y nunca olvidaré su mirada. Creo que, en aquel instante, algo nos unió para siempre. Cuando Heini, antes de casarnos, quiso adoptar a Borja como hijo suyo, le dije que antes debería conocer a su padre. Pero me dijo que no, que él nos quería a Borja y a mí, y lo adoptó.(…) Cuando Borja cumplió siete años, reuní en su presencia a Heini y a Manuel Segura y le dije a mi hijo que tenía la suerte de tener dos papás».