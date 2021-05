Dani Mateo incendia Twitter tras opinar sobre las elecciones madrileñas

El humorista catalán, que acostumbra a dar su opinión sobre la actualidad política en Twitter, se pronunció ayer sobre las elecciones del 4M a la Comunidad de Madrid y mostró su afecto por afecto por la ciudad que le acogió hace muchos años. “Ésta es una opinión personal con la que quizás muchos no estén de acuerdo, pero para mí, gobierne quien gobierne, Madrid seguirá siendo un lugar COJONUDO. Una ciudad y una región de la que me enamoré a fuego lento y que ahora considero MI CASA. Yo ya soy un gato más”, escribió en la red social.

Ésta es una opinión personal con la que quizás muchos no estén de acuerdo, pero para mí, gobierne quien gobierne, Madrid seguirá siendo un lugar COJONUDO. Una ciudad y una región de la que me enamoré a fuego lento y que ahora considero MI CASA. Yo ya soy un gato más 🐱 — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) May 3, 2021

Unas palabras que han incendiado Twitter, ya que los usuarios de esta red social consideran un discurso político este tuit.

Sobre todo porque eres rico — Anita Botwin 🔻 (@AnitaBotwin) May 4, 2021

El tuit de Dani Mateo es, en esencia, el motor de la campaña de Ayuso. Aunque no haya Sanidad básica, Madrid sigue siendo cojonuda porque te puedes ir de cañas.



Parece que los guiones de 'El intermedio' los recita, pero no los procesa. https://t.co/pMHQYD9HSE — Álvaro Onieva (@AlvaroOnieva) May 4, 2021

Están linchando a Dani Mateo por decir que Madrid gobierne quien gobierne es un lugar COJONUDO.



O eres de su secta o te llaman fascista. Vaya tela. https://t.co/IcsVkaYQJS — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) May 4, 2021

Tras el linchamiento, el presentador ha tenido que aclarar su palabras en otro tuit en el que asegura que se trata de algo sentimental y no político: “Cada uno entiende lo que quiere. Si alguien ve aquí un apoyo a un bando político o incluso un twit político y no sentimental, que es lo que es... Ok. Lo cierto es que es un twit para todos los que vivimos en Madrid y seguiremos haciéndolo ganen los nuestros o no. Suerte!”.

Cada uno entiende lo que quiere. Si alguien ve aquí un apoyo a un bando político o incluso un twit político y no sentimental, que es lo que es... Ok. Lo cierto es que es un twit para todos los que vivimos en Madrid y seguiremos haciéndolo ganen los nuestros o no. Suerte!🍀 https://t.co/17i7hnqfub — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) May 4, 2021

Tras la polémica, en pocas horas Dani Mateo se ha convertido en Trending Topic. Como el mismo ha dicho, es “la piñata de Twitter”.