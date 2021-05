Isabel II enfrenta un nuevo escándalo que involucra a uno de sus primos en el Kremlin

Sunday Times ha publicado hoy una investigación realizada con Channel 4 en el que se revela que un primo de la Reina Isabel II, el príncipe Michael de Kent, dice estar dispuesto a sacar provecho de su influencia para facilitar el acceso de los inversores al séquito de Vladimir Putin.

Embajador no oficial de Su Majestad en Rusia

Periodistas de ambos medios se hicieron pasar por representantes de una empresa surcoreana que invierte en oro y busca invertir en Rusia y filmaron su encuentro con el príncipe con una cámara oculta. Afirman que se le ve ofreciéndoles sus servicios de representación por 10.000 libras al día (11.500 euros) y asegurando poder grabar un discurso de apoyo en su nombre desde su casa en el Palacio de Kensington en Londres, también la residencia del Príncipe William. por 200.000 dólares (164.000 euros).

Michael de Kent (Ben Stansall/Pool Photo via AP, file)

Presente durante este intercambio, su socio Simon Reading elogió el papel de “embajador no oficial de Su Majestad en Rusia” del príncipe Michael de Kent y lo presentó como un “amigo de Rusia”, según el Sunday Times. Aseguró que sus relaciones con Vladimir Putin no se han visto afectadas por las tensiones con Moscú porque pasa “bajo turbulencia política”.

Un contexto diplomático tenso

El príncipe Michael de Kent, de 78 años, recibió la Orden de la Amistad en 2009 por el entonces presidente Dmitry Medvedev, durante una época en la que Vladimir Putin era primer ministro. Citado por la agencia británica PA, los servicios de comunicación del príncipe aseguraron que no había tenido ningún contacto con Vladimir Putin desde una reunión en 2013. Aseguraron que Simon Reading, “un buen amigo que quería ayudar, hizo sugerencias que el príncipe Michael no habría hecho”. quería y no podía haber realizado “.

Alexander Litvinenko, tres días antes de morir

El príncipe no se considera un miembro activo de la familia real y no es remunerado por la Corona. Se gana la vida a través de actividades de consultoría. Sin embargo, estas revelaciones son vergonzosas para la corona, especialmente en un contexto en el que las relaciones entre Londres y Moscú están en su peor momento. El entendimiento entre los dos países se ha visto afectado por una serie de crisis desde el envenenamiento del ex espía Alexander Litvinenko en 2006 en Londres al de Sergei Skripal en 2018, a través de numerosos desacuerdos diplomáticos.