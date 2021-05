Pedro Trapote destrozado en el funeral de su hijo: “La muerte de un hijo es antinatura”

Pedro Trapote y su familia llegaban a la iglesia de San Ginés puntuales al funeral en memoria de Pedro Trapote Mateo que falleció el pasado 27 de abril a los 54 años. Era el segundo hijo de los cinco que tuvo el empresario en sus cuatro matrimonio y que más se parecía a él en gustos, aficiones e incluso físicamente. Todos los hermanos son una piña, una familia muy unida que en esta tragedia inesperada están pendientes del estado emocional y físico del ‘jefe’, que así denominan al patriarca. La desolación que mostraba el empresario ante la pérdida de su hijo era la muestra de la gran tragedia que vive desde que le dieron la noticia.

Felipe González y Mar García Vaquero durante el funeral de Pedro Trapote en Madrid

“Era yo con mis 82 años el que me tenía que morir por ley natural y no mi hijo. Esta situación no se puede entender. Ese mismo día habíamos hablado por teléfono como hacíamos todos los días. Es terrible”. A su lado, su mujer Begoña García Vaquero que es su mejor apoyo- “Se me rompe el corazón verlo así. Todos estamos pendientes y cuidándolo, pero es muy difícil. Hemos salido a comer algún día para que esté más entretenido, pero después vuelve otra vez la pena”, declaraba. Tampoco faltaron Felipe González y Mar García Vaquero, cuñados de Trapote. Asistieron amigos íntimos como Lucio, Juan Palacio, también Pilar González de Gregorio, Fiona Ferrer, Cuqui Font, Veva Longoria, Fernández Martínez de Irujo, Marili Coll, Tomás Terry, Miguel Mas y Carmen Lomana.

Carmen Lomana y Fernando Martínez de Irujo en el funeral de Pedro Trapote en Madrid

El ganadero era padre de mellizos falleció en “La Majadillas”, la finca a una hora de Sevilla donde vivía desde hace tiempo con su novia Beatriz, sobrina de Nati Abascal. Además de encargarse del campo tenía su ganadería de toros bravos. Cayetano y Francisco Rivera , Tonete, el hijo del empresario Antonio Catalán, dueño de los hoteles AC eran amigos habituales que pasaban fines de semana en en Las Majadillas para disfrutar de este campo de puertas abiertas del que tanto se ocupaba, Pedrito que así se le conocía para diferenciarse de su padre.

Por eso la familia ha querido que la iglesia de San Ginés tuviera una ornamentación floral muy acorde con la personalidad y el amor al campo del fallecido. El paisaje que él veía desde su ventana eran encinas y lavanda y por eso han querido que este olor formará parte de la puesta en escena de este recordatorio religioso a su memoria.

Pedro Trapote

El altar estaba decorado con ramas del árbol centenario y de las flores aromáticas que adornan cada primavera “Las Majadillas”. Toda la celebración estaba organizada al detalle por Ramiro Joffre, que durante años fue una de las personas de confianza del empresario Trapote. La música que acompañó la ceremonia también fue elegida al detalle y con unas indicaciones relacionadas con los gustos del hijo y hermano querido. Hubo un coro de góspel y el conjunto de cámara ‘Los solistas de Madrid’ que interpretaron piezas de Bach, Bach Cherubini, Caplet, Masón, Mariano Ledesma y Ave María desde Nicolas Gombert acompañado del órgano. Tras la bendición final interpretaron “Anima Cristi” de Marco Frisina y “Signore delle Cime de Giuseppe Mazi.

La iglesia de San Ginés dedicada al santo francés de Arles está muy unida a la familia Trapote. Es un templo del Madrid de los Austria declarado Patrimonio Nacional en su interior hay una importante colección de pintura. En su cripta está enterrado el fundador del Corte Inglés, Ramón Areces, Isidoro Alvarez, Ernesto Koplowitz y grandes familias de la aristocracia y el mundo de la empresa y la cultura.