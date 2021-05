Fiona Ferrer: “Sé utilizar muy bien mi American Express”

Fiona Ferrer es empresaria, comunicadora, creadora y productora de formatos televisivos como «Elite Moda», el primer «reality» que llegó a España. También es un personaje social, diseñadora de su propia marca de ropa, colaboradora de instituciones internacionales –como la Cámara de Comercio de Bogotá– y es referencia como influyente. Acaba de publicar su tercer libro con un nombre enigmático «La estilista» (La Esfera), donde se mezcla la ficción y realidad. Recibe a LA RAZÓN en el madrileño Café de Oriente para hablar de buen rollo, moda y envidias.

–¿De qué trata «La estilista», su tercer libro?

–Es una novela ficción sobre el mundo de la moda donde se transmite lo que vemos y lo que no. Es un libro con buen rollo.

–¿La moda y lo que le rodea es tan elitista como parece?

–Lo es y no quiero ser cínica en este aspecto. Al final la moda se mueve por unos cánones de belleza y, por lo tanto, se vuelve exclusivo.

–«El diablo se viste de Prada» es una visión exagerada de ese mercado. ¿Hay tantas envidias como las que suceden en la película?

–La moda es un sector muy atractivo que atrae a un cierto tipo de mujeres y hombres que pueden llegar a ser más propensos a la envidia.

13/05/21 Madrid. Centro Fiona Ferrer Leoni, empresaria y escritora. @Cipriano Pastrano

–¿Usted lo ha sufrido?

–Por supuesto. Y he llorado por faenas que me han hecho. Reconozco que esas traiciones me han servido para ser más fuerte y valorar a las personas que importan y a las que no.

–¿Es sensible?

–A mi no me importa contar cuándo estoy bien y lo contrario. No es un síntoma de debilidad. Decir lo que piensas y mostrarte cómo eres es un sinónimo de valentía. Una cosa importante que a veces se olvida, quién hoy está abajo, mañana está arriba y viceversa. No se puede ningunear a nadie

–Se sale del prototipo que parece que impera en ese mundo de postureo.

–Trabajo mucho, me gusta lo que hago y toco palos muy diferentes. De alguna manera soy menos cuentista que las llamadas cuentistas oficiales.

–Es poco doméstica…

–Para empezar mi organigrama familiar es todo menos local. Madre italiana, padre catalán, padrastro alemán. Desde muy pequeña he vivido en muchos sitios. En Palma, en Ibiza, en Miami, París, Nueva York. Tengo mentalidad internacional, porque así lo he vivido.

13/05/21 Madrid. Centro Fiona Ferrer Leoni, empresaria y escritora. @Cipriano Pastrano

–Antes de la pandemia se pasaba la vida viajando...

–En la vida hay que moverse. Yo no soy acomodada, ni para mi trabajo, ni para las amistades ni las relaciones personales. Hay que buscar la excelencia y no se encuentra si uno se queda parado. Tener posibilidades de comparar es muy bueno

–¿Quién es la estilista?

–Una mujer de carne y hueso que se llama Frida. Reúne muchos prototipos y personalidades. Es muy humana.

–¿Este libro podría ser un ajuste de cuentas con gente complicada que se ha cruzado en tu camino?

–No pierdo el tiempo en esas cosas. Si lo fuera, muchos tendrían que temblar. Hay malos como sucede en la vida. Uno de los personajes que se hace llamar Grace y en realidad es María Purificación Gracia no es buena. Otra mala es Ofelia Mendoza a la que llaman «la sapo», porque se traga a todos.

–¿Ofelia y «la sapo» se pueden reconocer en el mundo real?

–Están distorsionadas y son mezclas de diferentes personalidades. Te diré que en el mundo real hay muchas Ofelias.

–Es personaje de revistas de corazón y a la vez está detrás de muchos proyectos interesantes que poco tienen que ver con ese sector...

–Soy empresaria cien por cien y asesora de grandes firmas. Hay cosas que hago que se ven y otras que no porque estoy detrás.

13/05/21 Madrid. Centro Fiona Ferrer Leoni, empresaria y escritora. @Cipriano Pastrano

–¿Qué hay de autobiográfico en este libro?

–Esa percepción se la dejo al lector. La introducción es totalmente autobiográfica y desnudo parte de mí. Hablo de la depresión, del dolor, de las angustias. Me gustaría que a través de su lectura muchas personas que se dedican a la moda se sientan reflejadas. No pasa nada por tener un mal momento. Hay gente que presume y dice «a mí no me pasa nada». Eso no es verdad. La perfección solo existe en photoshop.

–Fiona Ferrer también aparece con su guía personal en la novela.

–He vivido en muchos sitios y por lo tanto muestro esas recomendaciones. Explico que me he pagado todo yo y que sé utilizar muy bien mi American Express, que me ha salvado de muchas situaciones y me ha ayudado a descubrir lugares que son los que aparecen en esa agenda.

–¿Dígame, para qué sirve una «influencer»?

–Para enseñarte lo que quieres y también lo contrario. Hoy en día, todos y digo todos, tengan más o menos seguidores, somos influyentes. Las redes sociales hay que utilizarlas no solo para fomentar el ego, sino también para dar mensajes positivos. Hay personas que se dedican de una manera profesional a las redes sociales y es un verdadero trabajo.

–Tuvo mucha repercusión en su Instagram una imagen en la que aparecía donando médula para el trasplante de tu madre. La gente se concienció y sucedió lo mismo con la fundación Aladina…

–Hay algoritmos que miden tu poder de influencia y soy consciente que esas acciones han tenido gran repercusión. Recibo mensajes de gente que si no me hubiera visto no se le habría ocurrido donar médula. Con el tema de mi madre me daba cierto apuro enseñar esa situación al ser una parte muy íntima. Me di cuenta que tenía una responsabilidad cuando mi madre me pidió que lo hiciera. Cada 18 y 19 de noviembre subo esa imagen porque es todo un símbolo.