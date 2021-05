De “El coletas” a “coletano”: el corte que los expertos le harían a Iglesias

Santi Millán

Para Diana Daureo: «El corte que ha elegido Pablo Iglesias es una buena elección. Le da un aspecto más serio, pulcro, favorecedor… Es toda una declaración de intenciones. Un mensaje tipo “la coleta forma parte de la política” y ahora llevo un nuevo ’'look’' para enfrentarme a una nueva vida. Yo quizás le hubiese hecho un corte más de moda, parecido al que llevaba Santi Millán. Un ’'look’' descuidado pero cuidado a la vez, con el flequillo ladeado y los laterales y zona trasera más largos. Muy capeado con las puntas en forma de pluma».

Charo Palomo de Atelier afirma que el corte de Iglesias está muy estudiado y que han querido buscar el efecto parecido a cómo le quedaba el pelo con coleta, «No hay más que ver cómo le han mantenido la onda que se le marcaba cuando llevaba la coleta floja». «Es un corte obsoleto y yo hubiera optado por uno más francés y fresco». Según la experta, el artífice no es estilista ni fisonomíista y le ha cortado según instrucciones de Pablo

(¿Habrá sido su pareja?). Palomo habría apostado por «un estilo más desenfadado, con capas, y largo por detrás . El corte le estiliza y le quita años pero no va con su personalidad».

Manuel Zamorano es el artífice de los cambios más espectaculares de los famosos patrios. Opina que Iglesias «es otra persona y que el cambio es súper positivo. Le aburre la onda y le gusta mucho más de perfil que de frente y lo único que le falta es cambiarle ese cuadro de ropa que lleva. Si se pusiese una camiseta blanca, unos vaqueros que le sienten bien y unas zapatillas a la moda sería otro». Y añade que «le vendría fenomenal su sérum de noche revitalizante altamente nutritivo Reàor SOS aceite argán, de su marca que vende en su salón en la calle Villanueva. Le gustaría verle peinado como Tom Cruise.

Daniel Magín afirma que «yo habría optado por un corte Undercut para Pablo Iglesias, como el que luce David Beckham, basado en capas con mayor volumen en la parte superior de la cabeza y más cortas en los laterales, realizando un degradado y resultando un contraste agudo con el cabello en la parte superior. Esta diferencia notable de longitud entre el pelo muy corto en los lados y el pelo más largo en la parte superior crea un corte de pelo desconectado e informal, en línea con el estilo que habitualmente luce Pablo Iglesias, que además permite varios peinados diferentes y, por tanto, resulta muy versátil».

Alex Sestelo señala que «si yo hubiese sido el encargado del cambio de ’'look’' de Pablo Iglesias, habría optado por este corte que lleva Álex González, quizá el más clásico de los cortes masculinos. Lleva la raya lateral y lo que se busca es que apenas haya diferencia entre los laterales y la parte de arriba, con un degradado muy sutil y moderno, así como un acabado pulido. Tan solo la parte frontal queda ligeramente más larga, algo muy acertado dado el remolino que en esa parte parece tener Pablo Iglesias».

Víctor Gutiérrez habría apostado «por este corte de Pierce Brosnan para Pablo Iglesias. Con volumen en la parte de arriba, tipo tupé para alargar un poquito su cara y con los laterales ligeramente más cortos. Se trata un estilo más estructurado y repeinado, con la raya al lado y con volumen para estilizar un poco sus facciones. Creo que se trata de un corte algo clásico pero que le podría favorecer mucho».

Cristian Bonilla también conocido cómo «el peluquero de Moncloa» me aclara que no le gusta nada el corte de pelo que se ha hecho Pablo Iglesias, al que califica de «anticuado y demodé». Bonilla le hubiera hecho «algo ni más actual ni poco actual si no que más atrevido. Probablemente una medía melena capeada tipo vikingo que le hubiera dado más fuerza y credibilidad y dignidad si es que la tiene».