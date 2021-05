Ah, qué ilusión: Pedro vuelve a inyectarnos la Pfizer del optimismo colosal

Iván Redondo le ha convencido de que es Merlín, el Mago de Oz y Harry Potter en una sola pieza y para contrarrestar el «efecto cañas y berberechos» recurre otra vez a la magia en su Festival de la Ilusión, todo para colocarnos otra vez en todo lo alto la banderilla de la confianza desbordada o la Pfizer del optimismo colosal, superando aquel «saldremos más fuertes» con «nuestro ritmo de vacunación es de los mejores de Europa», «estamos a días de la inmunidad de grupo» y «el estado de alarma es el pasado y la vacunación es el futuro». Fíjense: ya no dice inmunidad de rebaño para que no parezca que nos está llamando ovejas, qué detalle. ¡Alehop!, de su sombrero de copa salta el conejo del Plan de Recuperación que nos va a colocar entre las naciones más prósperas en un pispás. El maná llegará y todo crecerá en el huerto mágico al que Él nos lleva: el empleo (800.000 puestos de trabajo, por lo menos), nuevas empresas y el turismo. El gran prestidigitador pinta las ruedas de molino con purpurina y nos las tragamos como si fueran bombones de Ferrero Rocher. Y con qué seguridad y aplomo, con qué apostura y elegancia. Por eso, ni se inmuta cuando Felipe González deja un momento sus bonsáis para señalar: «Cuando todo está mal, aparece ahí un tío y dice que todo está bien y que el futuro es cojonudo». Hombre de poca fe, Felipe. Que se ande con ojito, no le abran expediente por podar sin permiso la rosa socialista hasta dejarla en capullo.

Y para que no nos falte de nada, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, le compaña en este Festival de la Ilusión entonando la bonita canción «No te aprietes el cinturón»: «Deja ya de fustigarte/ basta ya de austeridad/ estoy aquí para darte/ vida de más calidad». Cuenta también con Grande-Marlaska y su versión de «A quién le importa», y con la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús y su acordeón, interpretando a su aire «Los pajaritos»: «No subirá ningún impuesto/ el IVA seguirá igual/ ya lo tenemos dispuesto/ sólo habrá ajuste fiscal».

«Vacunación, vacunación, vacunación, este es el himno de tu ascensión», cantan a coro las cuatro vicepresidentas en la apoteosis final.