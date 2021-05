Candela Peña denuncia públicamente las amenazas de muerte contra su hijo

La actriz ha estallado en Instagram y ha hecho públicas las amenazas que está recibiendo por parte de algunas cuentas, que parecen corresponder a la misma persona, en la red social. Descalificaciones como “Mala madre”, “Hija de puta” y constantes comentarios contra su hijo Román, han hecho que Candela Peña denuncie públicamente el ciberacoso que está sufriendo.

“Qué pasa con tu hijo, le voy a matar” o “Va a morir pronto tu hijo” son algunos de los mensajes intimidatorios que la intérprete ha querido compartir a través de sus stories.

Amenazas a Candela Peña en redes sociales

De esta manera, Candela ha querido poner fin a esta incómoda situación denunciando la cuenta del usuario que está detrás de ello, y mandando un contundente mensaje: “Esto lamentablemente es un ejemplo para demostrar que no ha nacido quien apague nuestro camino, porque la luz va dentro de cada uno de nosotros. Quien no tenga, que se apague solo. No más maltrato, violencia, agresión, amenazas”, pide la actriz que el próximo 18 de junio estrena la serie ‘Maricón perdido’ de Bob Pop.