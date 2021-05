Rocío Carrasco: “¿Dónde está el maletín de las joyas de mamá?”

La ex de Amador Mohedano ha respondido a los que cuestionan la confianza que tenía depositada en ella “La más grande”, como Antonio Canales. El bailaor, ahora reconocido como íntimo amigo de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, se ha mostrado muy crítico con la cuñada de Rocío Jurado, tras convertirse en el primer expulsado de Supervivientes 2021.

Todo comenzó a raíz de la anécdota narrada por el bailarín en Telecinco. Canales aseguró que en el especial que grabó con la chipionera para TVE, uno de sus últimas actuaciones televisivas, ésta se desnudó ante él y e mostró su cuerpo lleno de manchas y que, para disimular su deterioro físico, Rosa se encargó de maquillarla. Unas declaraciones que sentaron muy mal a su cuñada que negó los hechos, asegurando que “Rocío Jurado no se quedaría en bragas y sostén delante de Canales ni de nadie. Era muy pudorosa”.

Rosa Benito todavía no ha hablado con Ortega; por Jesús MARIÑAS

Canales, que se ha reafirmado en sus declaraciones sobre Rocío Jurado en su último “polideluxe”, respondió a más preguntas sobre Rosa Benito y ésta le ha respondido con contundencia en “Ya es Mediodía”, el programa en el que colabora. Desde allí le ha recordado a Canales que ella era una persona de total confianza para la intérprete de “Como una ola” y ha desvelado lo que ocurrió poco después de que falleciera su cuñada.

Las joyas de Rocío Jurado estaban escondidas en un maletín que ni siquiera su hija sabía dónde estaba.

“Fíjate si confiaba en mí que cuando nos dejó a quién llamó su hija para preguntarle dónde estaba el maletín de las joyas de su madre fue a esta servidora. ¡Y ahí estaba todo, no faltó ni un alfiler! -ha desvelado Rosa a la audiencia-”Que si hubiera querido podía haberme llevado lo que hubiera querido y nadie se hubiera enterado”.

Aunque Rosa Benito no ha querido profundizar en lo que contenía el “maletín de las joyas de la Jurado”, gente de su entorno asegura que la cantante tenía una auténtica fortuna en joyas: una gran colección de relojes y joyas de gran calidad y valor que fueron a parar exclusivamente a manos de su primogénita por expreso deseo de la difunta. De todas ellas, Rocío Carrasco solo luce el anillo de brillantes favorito de su madre que llevó el día de su boda con Fidel y que no se ha quitado en la grabación de la docu serie que protagoniza en Telecinco. Y aunque Rocío Jurado fue muy generosa con sus hermanos, a los que legó una parte importante de su patrimonio inmobiliario, no dejó ninguna joya ni a su hermana Gloria ni a Rosa como tampoco a Gloria Camila o a su única nieta, Rocío Flores.