El abogado de Rocío Jurado: “Antonio David está mejor armado jurídicamente que Rocío Carrasco”

Marcos García Montes sigue a la cola de los acreedores de Antonio David Flores para cobrar los 176.307 euros que le adeuda por las costas del llamado caso de los “Mil Millones” que interpuso Antonio David contra Rocío Jurado por asegurar en un programa de la televisión argentina que “David le dio muy mala vida a mi hija”. El abogado, al igual que Rocío Carrasco, apenas pudo cobrar un 5% de la deuda ya que, según denuncia, el ex guardia civil fue protegido por las productoras para las que trabajaba que negaron tener entre sus empleados a Antonio David Flores.

El motivo por el que no pudo embargar sus nóminas era porque sus intervenciones televisivas se realizaban a través de sociedades y el dinero que obtenía iba a parar a cuentas de las que era titular su esposa. Ahora, una década después de ganar el caso en el Tribunal Supremo, el célebre abogado podría interponer, como ya ha hecho Rocío Carrasco, una querella por alzamiento de bienes que podría complicar la situación procesal de Antonio David Flores. Si Rocío Carrasco gana este juicio, Antonio David, podría ser condenado a hasta 5 años de cárcel, una condena que se ampliaría si García Montes sigue sus pasos denunciándole por el mismo delito.

Hablamos con García Montes hace unas semanas para conocer su opinión sobre la situación judicial de Rocío Carrasco y Antonio David Flores en medio del tsunami mediático provocado por la emisión de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”. Conoce a ambos, especialmente a Rociíto, por ser la hija de su gran amiga Rocío Jurado y por haberla representado en la demanda que puso contra Massiel.

“Yo era muy amigo de Rocío Jurado y estaba mucho en su casa-nos explica García Montes. La representé en el famoso caso de los mil millones de pesetas y lo ganamos en todas las instancias. Cuando lo ganamos en la Audiencia Provincial, Rocío respiró tranquila y ya nunca más volvió a estar preocupada, ni siquiera cuando le comuniqué que Antonio David lo había recurrido al Tribunal Supremo. Recuerdo que me dijo: “Eso ya está ganado”. Así que no es cierto lo que dijo su hija de que su madre se murió pensando en eso”

A pesar de haber ganado en todas las instancias, el abogado fue incapaz de cobrar las costas, por lo que la deuda se ha ido incrementando por los intereses generados hasta superar los 176.000 euros. “Cuando llegó la resolución del Supremo, tres años después de su muerte, y volvieron a darnos la razón, comenzaron mis problemas para cobrar las costas. Antonio David las impugnó porque, lógicamente, por la cuantía de la indemnización que él solicitaba a Rocío Jurado, eran elevadas. Me encontré con que las productoras para las que trabajaba protegieron a Antonio David y en 2012, cuando se resolvió el tema de las costas, comencé a solicitar embargos de su nómina. Sigo en ello porque aún me debe 170.000 euros más los intereses desde el año 2010, en total, 176.000 euros”

Pero, además de la protección de las televisiones que lo contrataban, según García Montes, el ex guardia civil facturaba a través de terceros para eludir los embargos. “Para evitar pagar sus deudas él facturaba a través de terceros como su ex mujer y a mí, cuando requería a las productoras para las que trabajaba que le embargarán el sueldo me decían que no tenían entre sus trabajadores a Antonio David Flores. Lo único que se ha cobrado, mediante embargos, han sido 8.000 euros”.

García Montes, el abogado favorito de los Mohedano.

A pesar de la amistad que mantuvo en vida de Rocío Jurado con la familia de “la más grande”, García Marcos tan sólo ha defendido a su hija Rocío Carrasco en su demanda a Massiel por dar a entender que había sido maltratada por Fidel Albiac. Sin embargo, actualmente, tiene entre sus clientes a otros miembros de la familia Mohedano, como Amador y Gloria, hermanos de Rocío Jurado.

“A Rocío Carrasco le llevé la demanda contra Massiel, que también ganamos, cuando aseguró que Rocío tenía un moretón en el ojo en el momento que ella desmintió los supuestos malos tratos de Fidel Albiac. Si Massiel hubiera pedido perdón o se hubiera retractado de sus palabras, Rocío no hubiera interpuesto la demanda. Pero no lo hizo y siguió manteniendo en el juicio que las maquilladoras de Telecinco le habían dicho que tuvieron que disimular con maquillaje que tenía un ojo morado. Y claro, lo perdió, porque la jefa de maquillaje de Telecinco negó lo que contaba Massiel”.

Rocío Carrasco prefirió contar con Javier Saavedra, colaborador habitual de los programas de Maria Teresa Campos, en sus demandas en defensa de su derecho al honor y en su separación de Antonio David, una decisión equivocada que acabaría pasando factura a la mujer de Fidel Albiac.

“Antonio David está mejor armado jurídicamente que Rocío Carrasco”

“Ella confió a Javier Saavedra todo lo relativo a su separación de Antonio David por recomendación de sus íntimas amigas “Las Campos”. Yo le dije que era un error y así le fue. Ahora tiene a Javier Vasallo que por lo que me han dicho tiene en el despacho a su marido, a Fidel Albiac. En los temas relativos a su guerra con el padre de sus hijos, después de que Antonio David dejara de trabajar con Rodríguez Menéndez, que fue nefasto para él, se dejó el dinero en contratar buenos abogados como Garzón o el actual, Iván Hernández. Creo que a nivel de defensa jurídica, ahora mismo está mejor armado Antonio David que Rocío Carrasco. Yo también represento a otros miembros de la familia de Rocío Jurado como Amador o Gloria Mohedano, pero como son temas que aún no están resueltos no puedo hablar públicamente de ellos.”