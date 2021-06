El terrible drama de Lely Céspedes: la echan de su casa con sus tres hijos

Desde el magacín vespertino de Telecinco se ha venido anunciando a lo largo de la tarde del 4 de junio que una mujer muy famosa en España ha perdido su casa por no poder hacer frente al alquiler y otras deudas que han dejado muy tocada su situación financiera. De entre el montón de cajas colocadas en el plató, haciendo gala una vez más de la espectacularización habitual en ‘Sálvame’, ha terminado apareciendo Lely Céspedes, la ex de Ernesto Neyra. Hace pocos meses, la que fuera azafata del ‘Telecupón’ ya se presentó en el set del programa tras hacerse público un testimonio que la acusaba de haber robado en un supermercado. Ella explicó entonces que se había visto abocada a esa situación porque no tenía dinero para dar de comer a sus hijos, haciendo así patente que su economía no pasaba por su mejor momento.

Por desgracia para Lely Céspedes, sus circunstancias han empeorado todavía más, hasta el punto de que ha sido desahuciada de su casa por no poder pagar el alquiler de 800 euros. En total, la ex de Ernesto Neyra debe a su casero cerca de 9.000 euros en concepto de arrendamiento y algunos recibos de luz. A esta deuda se le suman otros microcréditos a los que no ha podido hacer frente y que en su día solicitó, una vez más, para poder dar de comer a sus hijos. La situación es dramática, puesto que la exazafata del ‘Telecupón’ se ha visto en la calle con tres chicos adolescentes y dos perros que rescató de una protectora.

Lely Céspedes en una de sus visitas a 'Sálvame'

Afortunadamente, Lely Céspedes puede contar con la ayuda de su madre, Conchi, que le ha abierto las puertas de su casa para que se aloje con ella hasta que pueda solucionar su delicada situación económica. A la ex de Neyra no le ha quedado más remedio que refugiarse en el hogar familiar, un piso de 60 metros cuadrados donde ahora tendrán que acomodarse dos mujeres, tres adolescentes y cuatro perros. La candidata a Miss España en 1991 ha confesado que no se mudó antes porque temía por la salud de su madre, persona de riesgo por la COVID-19, pero ahora que ha sido vacunada por fin ha podido hacer las maletas.

Lely Céspedes pide ayuda

La crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus ha dejado a millones de personas en el paro, y en el caso de la ex de Neyra no ha sido diferente. Durante su intervención en ‘Sálvame’, ha lamentado que su vida se truncó a raíz del confinamiento de 2020, justo “cuando empezaba a ver la luz al final del túnel”. Lely Céspedes trabajaba en una tienda de productos asiáticos, pero la COVID-19 les obligó a echar el cierre y desde entonces todo ha ido cuesta abajo y sin frenos. Es por esto que, con lágrimas en los ojos, la exazafata del ‘Telecupón’ ha pedido trabajo “de lo que sea” para poder salir adelante con sus tres hijos. “He ido a tiendas de ropa a dejar mi currículum y luego lo he visto tirado en la papelera. ¡Solo pido que me hagan una prueba!”, clamaba.