Lely Céspedes, vejada por Vicente Patuel a cambio de dinero: “Le tenía que dar las bragas”

‘¿Es cierto que fuiste amante de Vicente Patuel mientras estaba casado con Carmen Sevilla?’ ha sido la pregunta que le hicieron a Lely Céspedes anoche en el ‘Sábado Deluxe’ y con la que nos quedamos sorprendidos. La invitada confesaba ‘Sí’ y el polígrafo aseguraba que decía la verdad: “Yo no he tenido ninguna relación con él, no me he acostado con él, no ha habido felaciones, no ha habido sexo, pero ha sido un infierno y todo el resto de mi vida me ha acompañado ese infierno. Se obsesionó conmigo de tal manera que me sentí cohibida de libertad” aseguraba la exmujer de Ernesto Neyra.

Lely aseguró que le ayudó económicamente con dinero, mientras que ella tenía que hacer lo que le pedía: “Me montó un piso para que yo estuviera ahí encerrada. Yo siempre he tenido la carga de que en mi familia no han ido bien las cosas, por aquel entonces estábamos en la ruina, me puse de carga llevar a la familia adelante. Cuando empecé con el telecupón, como estábamos tantas horas aquí, le explicaba todos mis problemas a Agripina y me dijo ‘tengo la solución a tus problemas, el marido de Carmen Sevilla está obsesionado contigo’. Pero es que a mi me daba asco, tenía 19 años”.

Según Lely, estos hechos sucedieron cuando Vicente estaba con Carmen Sevilla y le aseguraba que no le iba a faltar de nada mientras hiciese lo que él le pedía: “Me dijo que él quería esperar a que yo creciera, tendría por aquel entonces 62 años. Entonces monta un piso y me dice que me puede ayudar con mi familia, que tiene mucho poder en la tele, que si no le espero me hunde, que no iba a tener salida... me invita primero a cenar. Yo me sentía como una mierda. La propuesta es que poco a poco le voy a ir cogiendo cariño y que él me iba a esperar porque iba a ser la mujer de su vida. El me dijo que si accedía a estar con él íntimamente tendría de todo. Me puso detective privado, solo podía ir al bingo con Agripina, esa era mi única salida los fines de semana. Me dijo que no podía salir de ese piso”.

Lely tiene muy mal recuerdo de esa época, le ha pasado factura todo lo que llegó a hacer: “Sufrí muchas vejaciones, mucho daño, le tenía que dar las bragas por ejemplo y cosas muy fuertes, tenía que embotellar los líquidos de mi cuerpo. Nosotros quedábamos entre Málaga y Ciudad Real, ni si quiera he dormido con él al lado. Yo tenía que ir al servicio y le llenaba los botes de pis, el me daba dinero a cambio de esas cosas. Esta situación duró un año y medio, se rompe porque yo no puedo más. Con el dinero que me da hacemos una empresa familiar de salmón ahumado, pero este señor siguió detrás de mí. Luego estuvo con otras mujeres, estuvo con una alemana y me llamaba y me decía mira la casa que le he comprado”.

De hecho, Lely contó una anécdota que les ocurrió y por lo que Carmen Sevilla se enteró de que su marido hacía estas cosas: “Nos hicieron unas fotos una vez que me mandó un taxi para que le diese una botella llena y luego compró las fotos, se enteró Carmen Sevilla. Él se bebía las botellas de pis mías, decía que le regeneraba todo el cuerpo porque era bueno de una chica tan joven. Una vez vi cómo se lo bebía”.