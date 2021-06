Chrissy Teigen reaparece en redes sociales tras el escándalo por incitar al suicidio a una modelo

Ha sido su marido, el cantante John Legend el que ha devuelto a las redes sociales a su esposa, la modelo Chrissy Teigen, al publicar ayer una fotografía en la que se ve a la estadounidense (34) posando con su hija Luna, junto al mensaje “Amamos a nuestra pequeña bailarina”.

Teigen guardaba silencio en Instagram desde el pasado 11 de mayo cuando se disculpó hacia Courtney Stodden, otra modelo, por haber incitado a que se quitara la vida cuando tenía tan solo 16 años. Los mensajes los escribió por Twitter entre 2011 y 2012, publicando algunos como “@courtneystodden te odio” o incluso “Ve a dormir para siempre”.

Por este motivo, la foto subida por Legend se ha convertido en la vía para enviar mensajes de apoyo anónimos a Teigen como “Te echo de menos”, “Te quiero, Chrissy” o el de la actriz Gwyneth Paltrow “¡Se está haciendo tan mayor!”.

No han faltado las voces críticas que consideran que la aparición de Teigen es demasiado temprana: “Desgraciadamente no es hora. Lo que hizo no fue nada leve. Le animó a una adolescente a quitarse la vida ¿Cómo es eso reparable?” o “¡Qué mona! Realmente espero que un día no se tenga que encontrar con una chica mala que la menosprecie”.

Por su parte, Courtney Stodden no ha comental do la fotografía en sus perfiles sociales. Su último post se remonta al 12 de mayo, cuando Chrissy Teige abandonó las redesy Stodden publicó que la modelo la había bloqueado.