Sharon Stone, tras el ictus que sufrió: “Sientes que sales de tu cuerpo”

La actriz se encuentra inmersa en la promoción de su libro biográfico “La belleza de vivir dos veces” en el que relata algunas de sus experiencias vitales más impactantes., especialmente la que inspiró el título de su obra, el ictus cerebral que sufrió hace veinte años. Los médicos dudaban de que pudiera salir adelante, y ella misma reconoció ayer en El Hormiguero que se sintió “muy próxima a la muerte”. “Había tenido varios incidentes previos a ese ictus”, ha reconocido a Pablo Motos. “Tuve esa experiencia en la que ves esa luz blanca y sientes que sales de tu cuerpo”, aseguraba Sharon Stone. “Es una experiencia que puede haber gente que piense que es algo espiritual o científico... Es ambas cosas, yo creo, pero después de recuperarme del ictus me ha transformado a nivel espiritual”, reconocía. Aunque confesaba que siempre se había considerado una persona muy emociona, las sensaciones que tuvo a causa del ictus cambiaron su manera de enfocar la vida.

Veinte años después, la actriz de Desafío Total o Instinto Básico sigue luchando contra las secuelas. “Sufres muchas secuelas; pérdida de memoria a corto y largo plazo, perdí el oído izquierdo, tuve problemas de tartamudez, no me sentía la pierna izquierda desde la cadera a la rodilla...”, aseguraba, a lo que añadía que tuvo que aprender a andar de nuevo, hablar, leer y escribir: “Empezar de cero”. De hecho, hoy en día todavía no se ha recuperado por completo a nivel físico y explicaba que tardó unos seis meses en volver a hablar, un año en recuperar la movilidad de su pierna y, , sigue teniendo “problemillas” con su oído. “Es un proceso muy largo y vas mejorando por fases, depende mucho del esfuerzo que le pongas”, aseguraba.

Además, Sharon Stone ha querido dar su enfoque más positivo y ha enviado un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que están viviendo una situación similar: “Todo eso te ayuda a descubrir cuál es la esencia de tu personalidad, por eso el 2020 ha sido un año de mucha claridad y es por eso que todos estamos compartiendo una experiencia común”, indicaba.