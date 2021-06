El encuentro SECRETO de Iker Casillas y su presunta amante: “Fue en un coche”

Ya han pasado varios meses desde que Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su separación a través de un comunicado en sus respectivas redes sociales, tras muchas semanas de rumores y habladurías que vaticinaban el final de la pareja. En medio del revuelo mediático que se formó, ‘Sálvame’ dio voz a Nadia, una joven que aseguraba haber mantenido una relación con el portero a espaldas de la presentadora.

Nadia contaba que, a pesar de la supuesta infidelidad, su hipotética relación con Iker Casillas no fue la culpable de la separación entre el deportista y Sara Carbonero. Hasta ahora, sus intervenciones en ‘Sálvame’ se habían producido a través de contacto telefónico, pero en la tarde del 11 de junio, la mujer en cuestión se ha decidido a visitar el plató del magacín de Telecinco para aportar nuevos detalles a su relato.

Nadia, presunta amante de Iker Casillas

La joven se mantiene firme en la idea de que ella no fue la culpable de que la relación entre Iker Casillas y Sara Carbonero llegara a su fin. Por lo visto, el deportista le hacía entender que su matrimonio hacía agua desde hacía tiempo. “Siempre me decía: ‘Nunca es lo que parece, no es fácil...’”, ha recordado Nadia en el plató de ‘Sálvame’.

Sus encuentros secretos

Además, Nadia ha aportado algunos detalles sobre cómo se produjeron sus primeras citas con el futbolista. Según su testimonio, a Iker Casillas le preocupaba mucho que su supuesta relación pudiera salir a la luz, así que sus encuentros estaban siempre envueltos en el más absoluto hermetismo. “Quedábamos a medio camino, cada uno iba en su coche. Luego se bajaba y, obviamente, nos íbamos en el mío”, ha revelado la joven.

Nadia también ha explicado que en algún momento sugirió la posibilidad de que su relación con Iker Casillas fuera a más. “Le proponía ir a cenar, hacer otras cosas”, ha señalado la invitada de ‘Sálvame’, antes de asegurar que se topaba siempre con la negativa del futbolista. Sobre la credibilidad que pueda o no tener su testimonio, Kiko Matamoros es tajante: “Yo he escuchado algunas notas de voz que ella me ha enseñado, notas de voz de Iker Casillas, que son suficientemente explícitas para no poder emitirse y para confirmar todo lo que está contando”.