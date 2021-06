¿Qué hay entre Sandra Pica, Jesé Rodríguez y Borja Mayoral?

Saltó a la fama por ser la causante de la ruptura entre Tom Brusse y Melyssa Pinto en “La isla de las tentaciones” y, desde entonces, su nombre está unido a la polémica. La tentadora sedujo al francés ante los ojos de toda España, justificada por la dinámica de un programa, al que libremente acuden parejas para ser “tentadas” y poner a prueba a su fidelidad. Allí, Sandra asumió lo que hizo pero no está dispuesta a que, en la vida real, le acusen de acostarse con un hombre con pareja o buscar la fama a costa de un futbolista.

Sandra, que ha roto con Tom y ha comenzado una relación con Julen, ha tenido una estancia en Ibiza de lo más polémica al ser acusada por Aurah Ruíz de liarse allí con Jesé Rodríguez, el padre de su hijo Nyan, en la villa que alquiló para pasar unos días de vacaciones. Pero no es el único futbolista con el que le han relacionado en su escapada a Ibiza.

Sandra Pica: “Yo no he pisado esa villa”

Todo comenzaba al hacerse público en Socialité una información que relacionaba a la ex de Tom Brusse con el polémico jugador del futbolista de U.D. Las Palmas, Jesé Rodríguez. Era la propia Aurah Ruíz quién aseguró al programa que le habían llegado rumores de un presunto affaire entre Sandra Pica y el padre de su hijo. La canaria explico que había cancelado su viaje a la isla al saber que, en la villa que había alquilado para pasar unos días con Jesé y otros amigos, se iban a organizar varias fiestas a las que acudirían otras mujeres. “Qué te voy a decir.. Villa, fiesta, sexo y alcohol...”, comenzaba diciendo Aurah en Socialité.

Jesé y sus amigos que han pagado 22.000 euros por una semana de estancia en una lujosa villa, han aprovechado para celebrar varias fiestas en la casa. Aurah Ruiz asegura que, por ese motivo, ha puesto punto final a su relación con Rodríguez y ha señalado a Sandra Pica, a quien conoce desde hace tiempo. Ella ha negado los hechos y ha explicado que se puso en contacto con Aurah Ruiz para aclarar la situación: “No tengo nada que ocultar, ella lo sabe todo. No he estado con Jesé. Nunca le haría eso a ella. A Jesé solo lo he visto una vez en mi vida y estando Aurah presente”,” ha dicho en sus redes sociales.

Sandra ha sido también relacionada con otro futbolista con el que ha coincidido en Ibiza, Borja Mayoral.

Al día siguiente, Sandra decidió intervenir en Socialité para dar más detalles de lo sucedido y aunque confirmó que ha estado unos días en Ibiza acompañada de unos amigos, negó haber sido infiel a Julen. “Con Jesé jamás he tenido nada. Yo no he pisado esa villa” se defendió. Además, asegura que sigue apostando por Julen: “Estoy conociendo a Julen y no me iría de vacaciones ni a acostarme con otra persona mientras alguien me está esperando en Madrid”.

Pero, por si fuera poco, ha sido fotografiada con Borja Mayoral, jugador de la Roma en una cala ibicenca. Las imágenes las ha ofrecido en exclusiva la revista QMD y en ella se puede ver a Sandra con Mayoral disfrutando de un día de playa. No hay besos ni imágenes que confirmen que entre ellos hay algo más que una amistad, pero la complicidad entre ambos, vuelve a colocarla en el centro de la polémica.

Aunque todo tendría una explicación que acabaría con su imagen de “tentadora”. Borja Mayoral, el que fuera delantero del Real Madrid, está saliendo con la mejor amiga de Sandra, motivo por el cual, han sido fotografiados juntos.