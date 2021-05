Melyssa Pinto se desvincula del trío con Sandra Pica y Tom Brusse

La llegada de Sandra Pica a Honduras para romper con el francés ha provocado, contra todo pronóstico, la primera nominación de Melyssa Pinto a su ex después de que ambos protagonizaran una gran pelea en la playa. El motivo no es otro que el enfado de Melyssa al descubrir que la supuesta ruptura de la pareja de tentadores no es más que un montaje. Tom y Melyssa han acabado enfrentados a gritos con Sandra como testigo. Mientras Tom y Sandra le recriminaban no haber superado el pasado, la ex tronista de MHYV le ha asegurado que, ni aún siendo ambos solteros, volvería con él.

“No quiero ser parte de este trío que se ha formado”, ha dicho la joven, que fue la encargada de comunicar a su ex que Sandra estaba en Honduras para dejarle. Melyssa le ha echado en cara a Tom que por culpa de su mentira, ella se ha quedado en su cumpleaños sin la oportunidad de hablar con sus seres queridos o tener la visita de su novio.

Melissa consuela a Tom tras comunicarle la decisión de Sandra de poner fin al noviazgo

Pero no es la única que cree que Sandra y Tom tenían planeado fingir el fin de su relación para obtener un mayor protagonismo en el concurso. Silvia Pantoja, Lara o Gianmarco han expresado sus dudas después de observar cómo actúan Tom y Sandra cuando no hay cámaras delante. El italiano ha asegurado en la palapa que ha escuchado al francés y la catalana hablar sobre su vida en común cuando vuelvan a España e incluso de planear intimar en la isla, escapándose juntos a una zona boscosa de la isla.

Aunque el francés ha negado las acusaciones de montaje, sus compañeros no le creen motivo por el que ha sido nominado. Brusse se ha enfrentado con todos aquellos que han cuestionado a Sandra, refiriéndose a ella como su novia, lo que evidencia que su romance con ella aún no es historia.