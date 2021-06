“Es falsa y teatrera”: las redes ARDEN contra Belén Rodríguez por su fijación con Olga Moreno

Calma tensa en el plató de ‘Supervivientes’. Los concursantes han participado en un juego de recompensa basado en la sinceridad. De dos en dos y poniendo a la verdad por bandera, Olga Moreno y Tom Brusse se enfrentaban juntos a las preguntas más delicadas de Lara Álvarez. Alejandro Albalá, el juez encargado de dar su veredicto a la persona más sincera. Lo tuvo claro y eligió a su amiga Olga. Pero lo cierto es que la audiencia tuvo otra visión y la mayor parte de los votos fueron para el ex concursante de ‘La isla de las tentaciones’.

Olga Moreno y Tom Brusse

Los aplausos en plató provocaron que Belén Rodríguez, archienemiga pública de la mujer de Antonio David, se viniese arriba: “Lara ya se ha dado cuenta quién es Olga. Ella ha tenido que pagar por las trampas que han hecho ella y Melyssa, y luego cuando Olga acusa injustamente a Omar de mirar entre sus cosas para no reconocer su error, ahí está llorando igual que cuando lo hace con otro tema de su vida personal. Olga es falsa y está haciendo teatro”, ha afirmado la tertuliana sin temblarle la voz. Después de que, además, la pasada semana Belén Ro cargase contra el programa para el que trabaja asegurando que Olga había hecho “tongo” en la prueba de la noria, las redes sociales han mostrado, en su gran mayoría, un rechazo a las palabras de la amiga de Rocío Carrasco, escribiendo mensajes como “Belén Ro desprende odio con sus palabras y los palmeros la aplauden” o “tiene una fijación con Olga que hace el ridículo”, entre otros.

Con lo que ha dicho Belen Ro de que ni aunque camine sobre el agua es buena superviviente,y viendo como todos sus palmeros la apoyais, se ve que solo os basais en el odio que teneis dentro,el odio que os impide ver el pedazo de concurso que esta haciendo Olga #ConexionHonduras10 — ByGabi24👭 (@ByGabi24) June 13, 2021

#ConexionHonduras10

Belén Ro reconociendo que aunque vea a Olga haciendolo de lo mejor, no lo va a reconocer

Esto tendría que estar penalizado, estar en un plato únicamente para ir a deguelle con un concursante, es indignante!

Cuando se esta de colaborador se ha de ser objetivo — YO CREO EN ROCÍO FLORES (@CreoFlores) June 13, 2021

Belén Ro roza el ridículo hablando de Olga. Tiene una cara de mala que no puede con ella — maribelbaeza (@maribelbaeza24) June 13, 2021

Además, minutos antes de finalizar la gala, y por si no hubiese tenido bastante, Belén Ro ha vuelto a ser protagonista del linchamiento hacia la mujer de Antonio David, esta vez en lo que a su vida personal se refiere: “Me parece cruel que utilice a sus hijos que no son suyos para hacerle daño a su madre”. Una afirmación que no ha pasado ni mucho menos desapercibida en plató. Marta López, amiga y defensora acérrima de Olga Moreno, tendió un puente a su favor asegurando que “Olga ha hecho mucho por esos niños sabiendo que no eran suyos”. Sin embargo, Gloria Camila, también presente en plató, ha preferido mantenerse al margen de los conflictos familiares, pero sí ha querido defender el concurso de Olga con argumentos difíciles de rebatir. De todas formas, haga lo que haga, Belén Rodríguez nunca dejará de atacarla, y así lo confesó ella misma hace unos días.