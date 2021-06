Los Reyes pisan el acelerador en su agenda de fin de curso

La Casa Real ha decidido pisar el acelerador antes de las vacaciones (eso sí, las públicas) en Marivent de los monarcas y no escatima actos en los que los Reyes y sus hijas afronten compromisos oficiales. En ese afán por recuperar rutinas -pero sin abandonar las políticas de austeridad-, los Reyes reciben hoy su primera visita de Estado y la posterior cena de gala. No se recibe a un mandatario extranjero en suelo español desde el 27 de febrero de 2019 con motivo de la visita del ya expresidente de Perú, Martín Vizcarra, a nuestro país. Desde aquella fecha, el Palacio Real no se ha vuelto a vestir de gala debido a la pandemia que paralizó el mundo en marzo de 2020 y que aún persiste, aunque con menor virulencia. Esta mañana ha aterrizado en Madrid el presidente de la República de Corea, Moon Jae-In, y su esposa, la cantante de música clásica Kim Jung-Sook. No son en absoluto unos desconocidos ni para el Rey ni para Doña Letizia.

Kim Jung-sook abrió las puertas de Cheon Wa Dae, su residencia oficial, conocida como la Casa Azul, a la Reina y ahora será esta la que le abra las puertas del Palacio Real de Madrid. Ocurrió en octubre de 2019, en un viaje de Estado que hicieron al país asiático tras asistir a la entronización como emperador de Naruhito de Japón. Mañana, Felipe VI viajará a Barcelona. En el Hotel W, junto al Presidente de Corea presidirán la cena inaugural de la XXXVI reunión anual del Cercle d’Economia, que constituye la actividad de mayor relevancia pública del Cercle. Estas reuniones son las de mayor antigüedad entre las que se celebran en España (su primera edición se remonta a 1961). La edición de este año lleva el título de «La gran reconstrucción. Retos y oportunidades para la empresa, la economía y la política y se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio, después de ser suspendida el mayo pasado. El evento contará con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, una ciudad donde cada visita de la monarquía se mide al milímetro para que nada ni nadie quite el foco del evento.

Los Reyes de España en su visita al Palacio Imperial del emperador Naruhito en Tokyo, en octubre de 2019.

El miércoles, Su Majestad el Rey recibirá a los escolares ganadores de la XXXIX edición del concurso «¿Qué es un Rey para ti?», organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange, cuyo objetivo es el de acercar la figura del Rey y de la Corona a los escolares, así como dar a conocer el papel que la Constitución reserva a la Institución. Hubiera sido relevante que estuvieran sus hijas en este evento siempre cargado de guiños entrañables, pero no. Para ver a la Familia Real al completo habrá que esperar al viernes. Sus Majestades los Reyes, acompañados por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, presidirán el acto de imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil en reconocimiento del compromiso personal y la contribución social de diversos ciudadanos.

Colectivos invisibles

Este acto es uno de los preferidos de la Reina Letizia e influye, dada su poco conocida labor social en el Tercer Sector, a visibilizar aquí a colectivos invisibles. Las hijas de los Reyes van a este evento siempre muy informadas sobre por qué se les concede la medalla a cada uno de los condecorados. No hay que olvidar que en el aniversario de la Proclamación se impusieron condecoraciones de la Orden del Mérito Civil a 41 ciudadanos y uno de ellos era un enfermo de esquizofrenia, uno de los colectivos que más preocupa a la Reina. «Se presentó a la sociedad como un héroe. Maravilloso, ¿no? Y se hizo gracias a ella», detalla Nel Anxelu González, un directivo de la Confederación Salud Mental Española. Este año, veremos a la esposa de Felipe VI hablar a través de los condecorados, mientras que la mayor parte de los flashes se los llevarán inevitablemente sus hijas. Leonor, a punto de dejar el nido, y Sofía.