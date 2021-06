La Reina Letizia muestra su DOLOR por las niñas de Tenerife

La sociedad española está conmocionada. Después de más de un mes de intensa búsqueda en tierra y mar, la noticia del hallazgo por parte de las autoridades del cuerpo sin vida de la mayor de las hermanas de Tenerife ha caído como un jarro de agua fría a toda la opinión pública, que no había perdido la esperanza de encontrarlas con vida en algún punto del mapa. Sin embargo, la Guardia Civil solo trabajaba con la hipótesis de que el padre de las niñas había terminado con ellas, aunque la discreción fue máxima en este sentido para no provocar más dolor a una familia, sobre todo a una madre, completamente destrozada.

Ahora, las autoridades continúan la búsqueda de Anna, la hermana menor, que tan solo cuenta con poco más de un año de edad. Aunque la esperanza sigue presente, el hallazgo del cadáver de Olivia lleva a temerse lo peor sobre el paradero de la pequeña. Se trata de de la forma más terrible de violencia machista, una lacra que se ha cobrado la vida de más de treinta niños desde que comenzaron los registros en el año 2013. La sociedad en general ha mostrado su contundente rechazo a este crimen atroz, incluidos muchos rostros conocidos que han utilizado sus redes sociales o los medios de comunicación para expresar su repulsa ante semejante maldad.

Es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores. No creo que haya nadie que no intente ponerse en la piel de todas las personas que aman a estas menores asesinadas. pic.twitter.com/jxWb7zUure — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 11, 2021

Incluso la Reina Letizia, que no suele pronunciarse públicamente más allá de los contenidos que marcan su agenda oficial, ha manifestado su pesar por el asesinato de la pequeña Olivia. “Es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y tristeza por el asesinato de menores, según las noticias que nos han golpeado en las últimas horas”, comenzaba lamentando la esposa del Rey Felipe VI en el acto de clausura del Santander Womennow. Además, la consorte también ha dedicado unas palabras a la joven Rocío, otra chica de 17 años víctima de violencia de género.

“Me refiero a las niñas de Tenerife y a otra niña asesinada en una localidad sevillana, también una menor de 17 años. No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, a estas menores asesinadas”, ha concluido la Reina Letizia, visiblemente emocionada y con la voz entrecortada.

Los famosos, con las niñas de Tenerife

Pero no ha sido la Reina Letizia la única figura del Estado que se ha pronunciado públicamente sobre el secuestro de Anna y Olivia que ha terminado, según se ha confirmado hasta este momento, con el asesinato de la mayor. Diferentes autoridades políticas también han mostrado su rechazo hasta este terrible crimen, desde la ministra de Igualdad, Irene Montero, hasta el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “No puedo imaginar el dolor de la madre de las pequeñas Anna y Olivia, desaparecidas en Tenerife, ante la terrible noticia que acabamos de conocer. Mi abrazo, mi cariño y el de toda mi familia, que hoy se solidariza con Beatriz y sus seres queridos”.

Diversas personalidades del mundo del entretenimiento y la televisión también han dedicado unas palabras a la familia de Anna Olivia, desde Alejandro Sanz hasta Rocío Flores o su tía Gloria Camila, que ha compartido varios vídeos de las niñas en sus redes sociales. Carlota Corredera, la presentadora de Sálvame, ha ido más allá y ha invitado a todos sus seguidores a participar en una manifestación que tendrá lugar hoy a las 22.00 frente al Ayuntamiento de diferentes ciudades para condenar la violencia vicaria, la forma más atroz de la violencia de género: “Es violencia vicaria, nos están matando, protejamos a las mujeres y a sus hijos, es asunto de todos, hay que parar el terrorismo machista”.