Del padre de la futura duquesa de Alba al marido de Mar Flores: famosos morosos que se esconden tras sus empresas

Arte Express S.A. es una empresa balear que debe 3.722.389,81 euros al fisco español. Detrás de esta entidad está Fernando Palazuelo, el padre de Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar y futura duquesa de Alba. Curiosamente, la pasada primavera, Telefónica vendió su antigua sede en Perú al consuegro del duque de Alba por más de 2,4 millones de euros. Falto de liquidez no está, pero el empresario español afincado en Perú mantiene su deuda viva con el fisco español. La empresa de Palazuelo se dedica a adquirir inmuebles, principalmente en el centro de la capital peruana, y rehabilitarlos para aumentar su precio y después venderlos o ponerlos en alquiler. Igual objeto social tenía su filial española que ha acabado con una seria deuda con el erario público español.

La española Arte Express S.A. se declaró en concurso de acreedores en noviembre de 2008 tras registrar deudas de 945.942,66 euros y el expediente de quiebra quedó aprobado tres meses después. Los padres de la futura duquesa de Alba figuran como exadministradores de esa sociedad, en la que aparece como accionista mayoritario el propio Fernando Palazuelo y otra sociedad, Bhaktur, que a su vez está participada por Arte Express. Esta última figura también como morosa en 2018 pero ha salido del listado. Detrás de su deuda, está un divorcio que aún colea y que mantiene en los tribunales permanentemente a los padres de Sofía Palazuelo.

Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero'

Otro clásico de estos listados es el empresario Luis Miguel Rodríguez. Desguaces Latorre acumula una deuda de 20.413.173 euros. El madrileño está en plena negociación con el fisco, según confesó a este diario. “He pagado más de la mitad y el resto lo he aplazado. Lo del concurso está casi solucionado. Mire, mis trabajadores no han estado sin cobrar. . Estamos intentando resolver el asunto y poder disponer de las decisiones importantes. De momento tengo que esperar. El responsable que puso la administración está respetando la esencia del negocio. No hay conflicto ni problema. Cuando todo se resuelva podré hacer y deshacer, mientras, me remito a lo que decida el órgano que rige el negocio. Lo importante es mantener la viabilidad. Ya creceremos…”, detalló en La Razón, mientras que relataba que sigue adelante con su museo del automóvil en la carretera de Toledo para crear más empleo.

Javier Merino también es otro clásico de este tipo de listado y, al igual que Luis Miguel Rodríguez, renegocia poco a poco sus deudas. Desde que en 2013 se declarara el concurso de acreedores de varias de sus compañías —Star Petroleum Red, Multipromotur y Multipetróleos—, la banca y otros acreedores no han dejado de pisarle los talones con el único objetivo de cobrar parte de sus deudas. Una de sus empresas: Star Petroleum S.L. debe 1.122.420.,43 euros. Esta petrolera estaba ligada a numerosos apellidos ilustres de la ‘jet set’ madrileña y árabe, como Javier Merino o Massoud Zandi, y llegó a estar valorada en 300 millones de euros. En el pasado, el empresario se dedicó fundamentalmente a la distribución y venta a pequeña escala de combustible a través de distintas empresas. Hoy, la mayor parte de ellas están en distintas fases del concurso de acreedores o se han extinguido. Y la banca y sus acreedores ven como única opción para cobrar sus deudas la subasta de las propiedades inmobiliarias o activos de sus compañías.