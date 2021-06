Telma Ortiz, EMBARAZADA

Las buenas noticias protagonizan el nuevo número de SEMANA. Y como no hay nada como la llegada de un nuevo bebé al mundo, solo podemos dar la enhorabuena a Telma Ortiz, la hermana de la Reina Letizia está esperando su segundo hijo a los 47 años. Esta buena nueva convertirá a Letizia en tía de nuevo.

Telma Ortiz ya presume de barriguita de embarazada. Y así se puede ver en las fotografías que la revista publica en su nuevo número. La hermana de la Reina Letizia se deja ver paseando de la mano de su pareja, el abogado irlandés Robert Gavin, con el que espera su primer hijo en común.

La hermana de Letizia no puede estar más feliz y está disfrutando al máximo esta nueva etapa de su vida. Eso sí, con todas las precauciones que le marca su médico, ya que no deja de ser un embarazo a sus 47 años. De hecho, cumplirá los 48 el próximo 25 de octubre. En las imágenes de la pareja vemos a una Telma muy sonriente. Ella y su novio estuvieron sentados en una terraza de un restaurante en Madrid, donde compartieron confidencias y también momentos tiernos de amor. El bebé que esperan es el primero que tienen en común. Telma ya es madre de una niña, fruto de su relación con el abogado toledano Enrique Martín Llopis. Robert tiene dos hijos, nacidos de su matrimonio con la cantante y violinista del grupo The Corrs, Sharon Corr, con quien estuvo casado entre 2001 y 2019.

La llegada de este bebé convertirá a Letizia en tía de nuevo, una noticia que podría haber recibido con gran felicidad. La Reina está muy unida a su hermana, aunque no es habitual verlas juntas en actos públicos. Aún así, sabemos por algunos eventos en los que ha aparecido públicamente Telma que tienen una relación muy estrecha. Tanto es así que Letizia no duda en dejarle la ropa a su hermana para ciertas ocasiones.