Paz Padilla paga las consecuencias de la fama y queda retratada tras apoyar un “peligroso método”

Egos TV

Polémica

La quinta entrega del programa ‘Todo es verdad’ presentado por Risto Mejide y emitido en Cuatro, ha abordado durante la noche de este martes las diferentes pseudoterapias publicitadas y compartidas por los rostros más famosos de nuestro país como es el caso de Paz Padilla. Hablamos de la conocida como ‘biodescodificación’, una polémica pseudociencia que afirma que todo aquel que padece una enfermedad es debido a alteraciones emocionales y a problemas mentales. Varios invitados de este formato han querido denunciar públicamente las consecuencias negativas que esta ‘moda’ ha tenido en sus vidas.

Paz Padilla conversa con la biodescodificadora Verónica Cantero

‘Todo es Verdad’ comenzó el programa anunciando el peligro que supone que Paz Padilla esté de acuerdo y comparta ante sus más de dos millones de seguidores este discurso sobre la biodescodificación, que tanto a perjudicado a muchos: “Esto es algo maravilloso que aconsejo a todo el mundo”, aseguraba Paz en una conversación con la biodescodificadora Verónica Cantero. Sin embargo, cuando la humorista pudo ver la expectación generada en torno a sus palabras quiso dar un paso atrás y recular públicamente: “Cuando yo recomiendo la biodescodificación me refiero a las emociones y a cómo interpretarlas y lo que a mí me ha ayudado. Por favor, no abandonéis nunca los tratamientos de quimioterapia ni radioterapia. En ese proceso yo he aprendido a entender las emociones y a meditar y por eso recomiendo lo que a mí me ha ayudado. Pido disculpas”, deslizó.

“Ella (Paz Padilla) rectifica, o cree que rectifica. Porque vamos a estar al lado de la ciencia, sea quién sea el que se pone al otro lado. Sea una presentadora de esta casa o un amigo de alguien de esta mesa. Da igual. Tenemos que estar del lado de la ciencia. Es nuestra responsabilidad”, contestó Risto a la que fue su compañera -pero no su amiga- en ‘Got Talent’. Después de estas palabras, se ha emitido un vídeo en el que aparece Paz Padilla afirmando que “las emociones nos enferman” y que “los médicos no saben nada”. “Yo sé que a Antonio lo enfermó el estrés”, aseguraba.

Risto Mejide desenmascara a Paz Padilla en 'Todo es Verdad'

“Efectivamente habla de emociones pero, junto a ese discurso, hay dos frases en las que nosotros no podemos dejar de fijarnos. La primera es “la aconsejo a todo el mundo”, textual. Y la segunda es que “las emociones nos enferman”. Ante esas dos afirmaciones, nosotros tenemos que poner una gran señal de ‘warning’, de aviso, de peligro”, ha concluido Risto, quien no ha tenido piedad ninguna a la hora de sincerarse con Paz Padilla, con la que no mantiene precisamente una estrecha relación.