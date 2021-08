Antonio Canales traiciona a Olga Moreno en Telecinco y provoca una lluvia de críticas en redes

Egos TV

Telecinco

Antonio Canales se sentaba este miércoles en ‘El Programa del Verano’ para hacer un balance general de sus últimos meses en televisión. Su paso por ‘Supervivientes’, su cambio físico y su posterior fichaje como colaborador de ‘Sálvame’ han sido algunos de los temas ha tratar. Pero, para sorpresa de pocos, el protagonista ha caído, de nuevo, en varias contradicciones que no han pasado desapercibidas para la audiencia, todas ellas relacionadas con la figura de Olga Moreno.

Antonio Canales en 'El Programa del Verano'

En primer lugar, y haciendo un repaso de su aventura en Honduras, no ha dudado en criticar a algunos de sus compañeros de ‘Supervivientes’ por la actitud pública que han manifestado tras la victoria de Olga Moreno: “Me parece que les molesta más que ganase Olga a que perdiesen ellos. Cuando concursas te arriesgas a perder y lo mínimo que hay que hacer es felicitar al que gana”, ha señalado haciendo alusión al desacertado comportamiento de Gianmarco Onestini.

El bailador tiende puentes a la mujer de Antonio David pero minutos después no duda en criticarla, todo ello tras afirmar hace unas semanas que era su amiga y que la quería mucho: “Hizo una estrategia que le llevó a ganar. Estar en todos lados y no estar en ninguno. Supo mucho, supo vender la pena, supo mucho”. Tras esta contundente afirmación, Antonio Canales ha querido concluir su discurso elogiando a su compañera de concurso con las siguientes palabras: “La he visto luchar, ha ganado más pruebas que nadie, nadie le ha regalado nada”. Una actitud contradictoria que ha chocado y mucho a los seguidores del programa matinal.