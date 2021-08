“Desaparecida y feliz”: la nueva Rocío Flores tras el ‘huracán Rocío Carrasco’

Famosos

Cambio

Rocío Flores está experimentando lo que tanto anhelaba desde hace meses: la calma. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco ha disfrutado de una jornada de celebración en Málaga junto a su familia y amigos cuya protagonista ha sido Olga Moreno. La empresaria ha querido reunir a sus seres queridos tras su vuelta a España y de su victoria en ‘Supervivientes’.

Flores no ha dudado en compartir este mismo miércoles una reflexión muy positiva con todos sus seguidores de las redes sociales: “Necesitaba volver a la vida normal, tener paz y desconectar un poco… He aprendido mucho estos 4 meses, ha sido muy muy duro pero a la vez he conocido gente maravillosa que me ha ayudado mucho. Solo quería daros las gracias porque a pesar de todo lo malo también he recibido mucho apoyo y muchas muestras de cariño y os estaré siempre agradecida 💙”, ha escrito en sus historias de Instagram.

Historia de Instagram de Rocío Flores

La joven ha manifestado un cambio de actitud respecto a los últimos meses. Meses en los que ha tenido que sufrir en primera persona las consecuencias de que su propia madre, Rocío Carrasco, les pusiese a ella y a su hermano a los pies de los caballos. Ahora, con la resaca emocional aparentemente superada, Rocío Flores se muestra feliz y así lo confirma su última imagen: “Desaparecida, sí, pero feliz”, desliza. Un mes de agosto que está siendo muy tranquilo para ella, quien, desde que terminó ‘Supervivientes 2021′ se ha mantenido alejada de la televisión. Eso sí, continúa muy activa en sus redes sociales, donde cuenta con casi 800.000 seguidores.