Despiden a Antonio Canales de ‘Sálvame’ y él se cobra su venganza: “Os vais a pique”

Aunque ha mantenido la calma, al ex Superviviente no le ha gustado que le despidieran en directo, y ha arremetido contra la cúpula de Sálvame al ver como se cuestionaba su rendimiento en un video elaborado por los guionistas del programa.

“Qué gracioso, ¿verdad? así como si fuéramos colegiales”...ha dicho Canales visiblemente contrariado tras ver el vídeo que le había preparado el programa en el que se aseguraba que “Canales habla menos que Chelo García-Cortes”: 4 minutos de media por programa. Nadie podía imaginar cómo se iba a tomar la decisión de ‘Sálvame’ de prescindir de él pero ha dado muestra de su verdadero carácter y ha dejado sin palabras a Carlota Corredera.

“Tampoco estamos muy altos de audiencia. Porque yo hablo muchas veces diciendo muy poco. A mí solo me habéis invitado aquí a merendar, lo digo en sentido figurado. Tú comes en esta casa, yo solo meriendo aquí un poquito”- ha dicho dejando claro que trabajar en Sálvame no es lo que le da de comer.

Frente a frente con Carlota Corredera, y aunque ha negado estar enfadado con la decisión del programa de no renovarle el contrato, se ha desahogado y ha lanzado todo tipo de pullas al programa, destacando los problemas de audiencia del magacín que ha perdido el liderazgo contra “Tierra Amarga”, la serie de Antena 3.

“¿Yo enfadado? Yo estoy hablando con naturalidad. No estoy nada enfadado, de verdad. Yo mañana bailo en Jerez y está lleno. No estoy de acuerdo, se puede follar pero no arrancar los pelos, ¿eh? y a mí es muy difícil sacarme de las casillas, tengo muchos kilómetros de recorrido. Yo aquí he aprendido lo que no hay que hacer” decía tenso pero sin pelos en la lengua.

El consejo de Canales a la dirección de Sálvame: “Renovarse o morirse”

“¿Y qué es?” se ha atrevido a preguntarle la ex directora del programa y actual presentadora. “Lo que no hay que hacer es un programa aburrido como se está haciendo últimamente,-le contestaba sin inmutarse Canales. Hay que reinventarse, hay que escuchar a la audiencia y no coger un tema y agotar a la audiencia. Los señores directores y los que hacen los guiones deben empezar a cambiar, a no mirarse el ombligo, porque la audiencia es la que manda. Y cuando empieza a bajar la audiencia y la gente hace zapping es porque algo no estaremos haciendo muy bien. No seré yo el culpable, ¿no? que llevo tampoco. Así que es renovarse o morirse, inventarse otras cosas, porque en vez de Sálvame Tomate se va a ir Sálvame a pique. Solo hay que mirar los shares, no estoy diciendo nada que sea mentira. Tu eres una de las que presentas-le ha dicho a Carlota- ¿Autocrítica? Es como si yo te digo que bailes una jota aragonesa, en cuatro meses vas a bailar poco la jota.”

Carlota Corredera , tranquila, ha respondido con ironía a Canales: “Me parece muy sana la autocrítica. El director me dice que ha tomado nota de todas tus sugerencias”. Pero Canales defendía que no se trataba de críticas, sino de su opinión y de una realidad: “Yo no estoy criticando, estoy dando mi opinión ya que me has dado la oportunidad. Igual os ha salido el tiro por la culata. Es una opinión y es verdad: es el peor verano de Sálvame. Agotáis a la audiencia explotando las mismas noticias hasta la saciedad”, ha dicho Canales, quizás refiriéndose al culebrón protagonizado por Rocío Carrasco en Telecinco..

“Quizá empecé con ilusión y luego me he desganado-ha reconocido antes sus compañeros de programa. Empiezo a perder la ilusión cuando veo que no hay nada fresco, cuando hay una guerra de productoras que a mi no me gusta entrar, que esto no es lo que ve mi madre por la tele y que se lo cree, entonces cuando dejo de creer en algo, pues ya...”.

“¿Volverías a Sálvame?” le ha preguntado Kiko Hernández y el bailarín ha dejado claro que no: “He estado muy cómodo trabajando, se cobra los días diez, igual valoraría algo tipo lo de Hable con ella, pero también yo tengo otra oferta de otra productora que trabaja con Mediaset y no podía igual compatibilizarlo. No me quedaría a estar haciendo este trabajo como colaborador. Yo cuando dejo de joder con alguien, no me acuesto nunca más. Yo estoy feliz”.

Frente a frente con Carlota Corredera se ha desahogado. Pero la tanda de golpes bajos a los problemas que atraviesa el magacín no ha sentado bien a ninguno de los presentes que, aún así, han alabado su valentía. Ante los ataques del bailarín al programa en el que lleva trabajando 12 años, Carlota ha sacado la cara por el equipo: ”Para mi este programa es el número 1-decía Corredera y Canales le cortaba para decir: Pero ahora no estamos en el número 1, nos está ganando las teleseries. Que para ti Sálvame es el mejor, bien, para mí el Betis es el mejor y no ha ganado nunca la liga.”

La gallega ha querido destacar la libertad que el programa ha dado a Canales y el bailarín le ha pegado un zasca antológico. “Quiero poner en valor la libertad que has tenido para hablar aquí-decía Carlota. “¡Hombre, no me vas a pixelar!, estamos en democracia, ¿no?. "

“Tú eres gallega y yo andaluz y no nos vamos a entender nunca”, atinaba a decir, antes de abandonar el plató, golpeando por última vez: “Voy a salir un momento, para que me baje la bilirrubina que tengo un dolor en el corazón..” ha dicho para salir del plató y no volver.