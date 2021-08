Caso Saray Montoya: muere su cuñada, se entregan su suegro y cuñado, y su marido pide justicia en televisión

Egos TV

Hace unas semanas, Saray Montoya ocupaba las portadas de todos los medios tras hacer pública la salvaje agresión que había sufrido a manos de su familia política y compartía a través de sus redes sociales un vídeo en el que aseguraba que, tras un allanamiento de morada, tanto ella como su hija habían sido apuñaladas. Una versión que se contradice con la de los acusados que, a través de su abogado, aseguran que fue Saray, acompañada de su madre y su hija Naiara, la que acudió a su casa con intención de agredirles y armada con unas tijeras.

Tras entregarse los acusados, y con una orden de alejamiento que impide que su familia política se acerque a Saray o a su hija, el marido de la ex superviviente ha concedido una entrevista en “Viva la vida” dónde ha dado su versión de los hechos y explicado el origen de la mala relación entre ellos. Jorge Rubio “El canastero” ha asegurado que no cejará en su empeño en que su padre y su hermano paguen con prisión su brutal ataque a su mujer.

El marido de Saray explica los hechos

El cantaor ha aparecido en ‘Viva la vida’ para dejar claro que, antes de que se produjera la brutal agresión, el marido de la diseñadora recibió una llamada de su hermano amenazándola. El origen del conflicto está relacionado con el contagio de otro miembro de su familia, su hermana Pilar, que enfermó de Covid y murió días después del apuñalamiento.

Saray Montoya, herida tras sufrir una agresión

Pero aunque ambas partes coinciden en que fue la enfermedad de Pilar la que provocó el apuñalamiento, ofrecen diferentes versiones de los hechos. Así, “El canastero” asegura que fue Saray la que le obligó a llamar a su padre tras enfermar su hermana, algo que hizo cinco días después de conocer que se había infectado, y que el patriarca le dijo “que renuncia de padre, que para mí ha muerto y, a partir de ese momento, empiezan las amenazas de mi hermano”. Pero, según los acusados, Saray se habría burlado de su enfermedad y le había deseado la muerte. Pilar, la fallecida, estaba embarazada y murió dando a luz, el pasado 20 de agosto.

Sin embargo la versión del abogado de la familia Rubio aseguró que, 5 días después de que esta ingresara en la UCI, Jorge llamó a su padre que le colgó el teléfono. Fue entonces cuando Saray le habría mandado un mensaje diciendo que Pilar iba a morir “porque lo estamos pidiendo nosotras. El día que se muera lo celebraremos como homenaje a su muerte y a ustedes”.

Jorge reconoce que su familia nunca ha tenido buena relación con su mujer, pero tras intentar asesinarla, el resto de familiares también le han dado la espalda, incluida su madre, que está " en la puerta del juzgado pidiendo libertad para el asesino que ha querido matar a su sobrina y a su nuera”. La pareja, que contrajo matrimonio hace 25 años, continúa unida y Jorge asegura que no parará hasta que se haga justicia.

“Se acabaron los abusos, llevo toda la vida luchando, me han intentado hacer la vida mártir. He perdido a una hermana, no me he podido despedir de ella, he perdido a un padre y a un hermano, he estado a punto de perder a mi hija y a mi mujer…”, se ha lamentado en directo.

El pasado viernes, tras la muerte de Pilar Rubio, los presuntos asesinos se entregaron en Sevilla.

No ha sido hasta que Pilar ha fallecido de Covid cuando el suegro de Saray Montoya y su hijo, Nicolás se han entregado a la policía. Lo hicieron el pasado viernes en una comisaría de Sevilla, donde han sido detenidos y han prestado declaración por las lesiones que le habían provocado a la ex concursante de Supervivientes, su hija y su madre.

“Con la muerte de Pilar, Saray habrá hecho una fiesta. O al menos eso dijo que iba a hacer porque todo este conflicto viene de ahí, de las burlas y las mofas de ella y de su hija cuando Pilar se infectó de coronavirus” dijo el abogado de la familia Rubio a la prensa tras hacerse pública la detención de sus clientes.

El padre y el hermano de Jorge Rubio están en libertad provisional bajo fianza y él, muy contundente, ha mandado un duro mensaje desde Telecinco a los agresores de Saray: “Me quiero dirigir a mi padre: Hasta que el cuerpo me haga sombra, tengo que conseguir que te pudras en la cárcel, tú y mi hermano. No hay derecho lo que le habéis hecho a mi hija, a mi casa, esto no se hace, es de no tener corazón”.

Al marido de Saray Montoya le preocupa especialmente las secuelas que este supuesto intento de asesinato ha dejado en su hija Naiara, de 20 años, quien después de la agresión está deprimida y tiene pesadillas. El cantante asegura que pidió explicaciones a su padre después de que le asestaran 13 puñaladas a su mujer y que éste no se arrepintió en ningún momento: “Le dije que qué hacía, que era de tener poca vergüenza y el solo se reía de mí. Lo único que quiero es que se haga justicia”.