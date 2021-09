Expulsan a Sofía Cristo de ‘Secret Story’ por su agresión a un provocador Miguel Frigenti

Egos TV

Mal comportamiento

Nuevo varapalo para Sofía Cristo. La hija de Bárbara Rey ha sido expulsada de ‘Secret Story’ en la madrugada de este miércoles a raíz de su agresión física al periodista Miguel Frigenti.

Ambos se encontraban junto al resto de sus compañeros en el salón de la casa de Guadalix de la Sierra cuando protagonizaron una acalorada discusión que llegó a las manos. Unas palabras que Cristina Porta dedicó a Sandra Pica fueron el detonante del que ha sido un final inesperado para la Dj. Frigenti acusó a la ex de Tom Brusse de “comercializar tu relación durante tres meses, yendo a Sábado Deluxe, ganando dinero y participando en realities”. En ese momento, Sofía desveló su pacto con el colaborador de ‘Sálvame’ que consistía en que “no se pincharan en las galas y que él no sacase información del exterior”.

La organización expulsa disciplinariamente a Sofía Cristo tras el pésimo y agresivo comportamiento con Miguel Frigenti.



Chapó por la organización y por Carlos Sobera #SecretCuentaAtras3 #Secret29S

pic.twitter.com/MdZIOmo3Pe — M 📺 (@casasola_89) September 28, 2021

El entendimiento entre los dos fue nulo, y la actitud de la concursante se tradujo en agresividad: “Me importan una mierda tus tramas de mierda, de sucio, de mala persona y de capullo”. Miguel Frigenti se taponó los oídos con las manos dejando entrever su indiferencia hacia su compañera. Para sorpresa de todos, Sofía Cristo le agarró de las muñecas antes de sacudirlo y le empujó hacia el sofá. El periodista abandonó la sala de estar con rumbo al confesionario, todo ello mientras Sofía gritaba “¡ve a pedir que me echen, capullo!”.

Sofía Cristo es expulsada de 'Secret Story' FOTO: Mediaset

Tras este desagradable incidente y tan solo unos minutos después de lo sucedido, Carlos Sobera fue el encargado de comunicarle a Sofía Cristo su expulsión disciplinaria por su comportamiento. “Esto para mí no es nada fácil. Creo que indudablemente hoy todos habéis perdido los nervios y yo creo que, sinceramente, en general, no habéis estado a la altura. Pero hay cosas que significan traspasar la línea. Tú lo has hecho hoy, Sofía”, comunicó el presentador. “Lo sé y por eso sé que me voy. Lo asumo y pido perdón, pero todo lo demás lo reitero. Si él pretendía ser el malo del concurso, lo ha conseguido. Y ya hay uno menos, así que ya tiene vía libre. En esta casa me voy a llevar gente especial. Lo siento”, deslizó Sofía Cristo.