Diego Arrabal estalla y pide el despido de Miguel Frigenti: “No puede estar en televisión”

‘Secret Story’ acaba de aterrizar en la pequeña pantalla de Telecinco y Miguel Frigenti ya se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos del reality show. Su grave enfrentamiento con Isabel Rábago ha dado mucho que hablar entre la opinión pública, aunque lo peor para él está por llegar. Recientemente se han viralizado a través de las redes sociales unos vídeos antiguos en los que el colaborador de ‘Sálvame’ aparece junto a su madre burlándose de Lorena Edo, participante de ‘Gran Hermano 14′, a la que llama “gorda” o “elefante”, unos insultos que descolocan viniendo de parte de alguien que dice haber sufrido bullying.

Pero no es este el único caso en el que Miguel Frigenti ataca sin escrúpulos a una mujer. Miriam Cuesta, también concursante de ‘Gran Hermano 14′, sufrió igualmente los intolerables insultos del periodista, que la llamaba “caballo” para burlarse de su dentadura o “zorra” y “puta” por la relación sentimental que se le atribuyó en la casa de Guadalix de la Sierra, según ha recordado ella misma en el programa ‘Viva la vida’: “Él que ahora va de abanderado del feminismo, que lucha contra el bullying y tal, y mira...”.

Miguel Frigenti e Isabel Rábago en un montaje FOTO: 'Secret Story' La Razón

Sin embargo, ha sido el testimonio de Desirée Rodríguez, concursante de ‘Gran Hermano’ y actriz de ‘Veneno’, lo que más ha llamado la atención. En su día, Miguel Frigenti aludió a su condición de transexual para burlarse de ella, llegando incluso a negar que fuera una mujer o apelándola con el nombre masculino que se le atribuyó al nacer. Una vez más, sorprende que alguien que asegura haber sufrido bullying por su condición sexual, agreda del mismo modo a una persona que forma parte del colectivo LGBTIQ+.

Los colaboradores de ‘Viva la vida’ no daban crédito ante la recopilación de los ataques que Miguel Frigenti profirió contra estas personas, y Diego Arrabal ha estallado exigiendo su despido. “Yo lo siento mucho porque no me gusta jugar con el pan de la gente, pero a este hombre le tendrían que despedir ya mismo. No puede estar en un plató de televisión después de decir estas cosas”, ha sentenciado el paparazzi.