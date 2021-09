Gianmarco Onestini a Adara en su reencuentro: “Me has aplastado el corazón”

Gente

Lo que comenzó en 2020 como un romance clandestino en la casa de Gran Hermano VIP entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini, vuelve con fuerza a Telecinco. La ex pareja volverá a compartir plató tras confirmarse que la madrileña entrará en Secret Story con una misión secreta. Después de que Jordi González anunciara su participación en ‘La noche de los secretos’, Adara entraba por videollamada y mantenía un tenso cara a cara con su ex, que participa como defensor de su hermano Luca.

Año y medio después de su separación, en el mismo plató que fue testigo de su breve pero intensa historia de amor, continúan los reproches. Tras protagonizar una de las tramas amorosas más sonada de GHVIP, ella le fue infiel a Hugo Sierra, su romance no funcionó fuera de los focos de Guadalix.

Carlos Sobera durante el programa de Gran Hermano. En la foto Adara y Hugo Sierra besándose FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Ahora con el regreso a Telecinco de uno de sus pesos pesados, entrará hoy durante la ‘Última hora’ de Lara Álvarez, Adara está dispuesta a darlo todo y recuperar la popularidad perdida. Su reencuentro con su ex cuñado, Luca Onestini, y con Miguel Frigenti, su gran defensor en los realitie, promete dar mucho juego.

Adara y Gianmarco rompieron en pleno confinamiento

El 27 de marzo de 2020, tras algunas semanas de convivencia en el piso de la joven en Madrid, que se veía forzada por el inicio del confinamiento provocado por el Coronavirus, saltaba la noticia de la ruptura entre ellos. Gianmarco abandonaba el país y a su novia, al haber pillado a Adara tonteando por Instagram con Rodri Fuertes, y ponía rumbo a Italia. Desde entonces no han vuelto a verse.

Adara, en una fotografía de su cuenta de Instagram junto a Hugo Martín

El italiano ha recordado esos momentos y le ha dicho a Adara el daño que le hizo: “No lo puedo olvidar”. Sus palabras despertaban las carcajadas de la madrileña y Gianmarco, ha afeado esta actitud: “Tú te reirás, pero yo me he reído muy poco. Se ve que tenemos valores y sentimientos diferentes. Me has aplastado el corazón y yo a ti no”.

Adara acusa a los Onestini de seguir la misma estrategia

Adara le ha pedido que pase página y Gianmarco le ha recordado que "No he vuelto a hablar más de ti, he hecho mis concursos y mis cosas". Y es que aunque el italiano se muestra como víctima, Adara asegura que " El que hizo las cosas mal fue él".

Adara se ha ofrecido a darle algún mensaje a Luca Onestini de parte de su hermano sobre con quién debía juntarse en la casa. Pero Gianmarco lo ha rechazado ya que, según ha dicho, “No hace falta, nosotros no tenemos ninguna estrategia a diferencia de la que tú puedas tener”. Pero Adara se ha mostrado muy dura y no ha tardado de tirar por tierra el concurso de Luca Onestini criticando su actitud con Emmy y Cristina Porta: “Luca juega con las chicas de la casa, va con una y tontea y con otra”. Según Adara, esta estrategia es la misma que siguió Gianmarco en ‘Gran Hermano VIP’, ya que el jugar con las mujeres “Viene de familia”.