Juls Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique, de futbolista en futbolista

Después de su crisis con Bryan Mejía, su primer amor, y la consiguiente ruptura sentimental, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario vuelve a estar enamorada de un futbolista. La exclusiva sobre el nuevo amor de la hija pequeña de Jesús Janeiro la ha dado Sálvame, el programa donde trabaja la madre de su hermana Andrea. ¿Y quién es él?.

Se llama Álex Balboa, y es primo de Javi Balboa, un ex jugador del Real Madrid. Con un perfil muy similar al de su ex pareja Bryan, el ultimo novio de Juls Janeiro tiene 20 años y juega de centrocampista en el Avilés B y en la Selección de Guinea Ecuatorial, su país de origen, por lo que tiene la doble nacionalidad.

Estuvieron juntos en el hotel donde estaba concentrado el jugador de fútbol.

Según la información que maneja “Sálvame”, la pareja fue sorprendida en un hotel en Barajas, una localidad cercana al aeropuerto de Madrid, donde Álex estaba convocado con la Selección de Guinea Ecuatorial. Por ese motivo, Julia Janeiro se acercó hasta las inmediaciones del complejo hotelero para pasar un rato con su nuevo novio. Allí , Álex y Julia comieron juntos y posteriormente subieron a la habitación donde estaba concentrado.

Sobre las cinco de la tarde, y con las cámaras de “Sálvame” acechando, Julia abandonaba el hotel. Muy sorprendida por la presencia de un reportero, no contestó a ninguna de sus preguntas y se subió a un coche VTC que le esperaba allí.

Julia Janeriro, enamorada de un compañero de su ex, Bryan Mejía

Aunque es evidente que ha comenzado una nueva relación sentimental, o al menos que está conociendo al atractivo guineano, la hija de Jesulín y Campanario, prefiere guardar silencio. Lo mismo hizo cuando, con motivo de su 18 cumpleaños, fue fotografiada junto a su ex novio, Bryan Mejía, con el que llevaba un año de relación. Unos amigos en común le presentaron al futbolista, que jugaba como lateral en el Real Aranjuez de Tercera División, y saltó la chispa entre ellos.

Julia Janeiro en una imagen de redes sociales FOTO: Instagram

Pero, contra todo pronóstico, y después de varios meses en crisis, este verano la pareja dejaba de seguirse en sus redes sociales, confirmando el fin de su historia de amor. Los motivos de esta ruptura se desconocen pero resulta elocuente que ambos borraran todo rastro de su amor en Instagram. Una frase de Juls al conocerse la crisis de la pareja, lo suficientemente elocuente, puso fin a los rumores: “You can’t miss what you never had” (No puedes echar de menos lo que nunca has tenido). Ahora, apenas dos meses después de aquellas palabras, Julia rechace su vida con un compañero de profesión de su ex, que también tiene una nueva ilusión.

Juls habla sobre el amor en sus redes sociales

Juls, al igual que su hermana Andrea, prefiere hacer su vida lejos de los medios, por lo que es necesario acudir a sus redes sociales para conocer lo que piensa la bella influencer. Ella y Álex se siguen en las redes sociales, la única pista de la relación que les une y donde, si todo va bien, harán público su romance, antes o después.

En el cuidado Instagram de la hija pequeña de Jesús Janeiro, donde ya acumula cerca de doscientos mil seguidores, Julia escribe sobre el amor: “you’ll always win when you move with love and genuine intentions✨” (Siempre ganarás cuando te muevas con amor e intenciones genuinas).