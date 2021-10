Belén Esteban se enfrenta a la tía de Jesulín en ‘Sálvame’ por los estudios de Andrea Janeiro

Egos TV

Conflicto

Desde que hace tan solo unos días Belén Esteban mandase un mensaje demoledor a Jesulín tras enterarse de que este habría pagado la operación de pecho de su hija, Julia Janeiro, las reacciones por parte de los Janeiro no han tardado en aparecer.

La última en hablar ha sido Laly Bazan, tía del torero. En una conversación telefónica con ‘Sálvame’ la de Ubrique no ha dudado en volver a arremeter contra la de Paracuellos tras preguntarle por la reciente operación de su ‘nieta’: “¿Qué quiere que mi hijo le pague también los estudios? ¡que se los pague ella!”, comenzó diciendo. “Lleva veinticuatro años hablando de nosotros, pues que siga hasta que se canse o hasta que la echen”, deslizó. Sobre la posibilidad de que Jesulín haga un documental sobre su vida y trate el asunto de todo lo que se desconoce como Belén Esteban, su tía Laly Bazan se ríe y asegura que para que eso pase, primero “tendrán que esperar sentados”.

Belén Esteban y Laly Bazán, enfrentadas FOTO: Mediaset

Belén Esteban, tal y como se esperaba, no ha querido callarse y ha querido mandarle un mensaje a una de sus archienemigas públicas dentro del mediático clan familiar: “Todos sabemos de qué va esta señora. Los padres y las madres están para ocuparse de sus hijos pequeños, adolescentes o mayores. No te voy a contestar más”, ha sentenciado Belén, refiriéndose a las palabras de Laly en las que asegura que Jesulín no debe pagarle los estudios a su hija mayor.