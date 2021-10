Julia Janeiro se deshace de sus fotos más sensuales

Egos TV

Nueva imagen

En medio de la polémica que ha generado su operación de aumento de pequeño, Juls Janeiro, la hija mayor de Maria José Campanario ha tomado una drástica decisión con respecto a sus redes sociales haciendo desparecer de la red algunas de sus fotos más comprometidas. Unos cambios en su vida y en su imagen que están relacionados con el complejo momento que vive la hermana de la hija de Belén Esteban.

A pesar de que es una de las “hijas de” más cuestionada, Juls Janeiro está dando muestra de su fortaleza y templanza. Si hace unos días era capaz de dejar muda a Carlota Corredera con una frase en la que cuestionaba su defensa del feminismo, sus últimos movimientos en sus redes sociales evidencian que está en un momento de cambio.

Entre los cambios más evidentes en su vida personal está su misteriosa ruptura con Brayan Mejía, el futbolista por cuyo amor se trasladó a vivir a la capital de España y de quién, después de un año de intenso noviazgo, se ha separado hace unos meses. Aunque se desconocen los motivos de la ruptura, ambos han rehecho sus vidas. El primero en dejarse ver con otra pareja fue Brayan y, hace unas semanas, se descubría la especial relación entre Julia y un colega del su ex: Álex Balboa, jugador de la selección de Guinea Ecuatorial y centrocampista en el Avilés B.

Tras someterse a una operación de estética ha censurado en Instagram sus imágenes más sensuales

La hermana de Andrea Janeiro no solo está experimentando nuevos caminos en lo sentimental. Como no podía ser de otro modo, debido a su juventud, aún no tiene claro sus objetivos en la vida ni qué imagen proyectar de sí misma. Coincidiendo con el post operatorio de su aumento de pecho, durante el que ha estado acompañada por su madre, ha realizado una serie de cambios en sus redes sociales que pueden ser interpretadas como una declaración de intenciones, una muestra más de su inmadurez, o la decisión de profesionalizar su imagen, asesorada por algún experto o familiar. Sea lo que fuere que le ha llevado a cambiar su imagen pública, llama la atención que haya eliminado aquellas fotografías más sugerentes y sensuales y que más críticas habían generado por parte de sus seguidores.

Julia Janeiro FOTO: Instagram

Desde que, el pasado mes de abril, cumpliera los 18 y saltara a la fama, a la hija de Jesulín y Maria José Campanario le han llovido duras críticas por su imagen. Sus posados en Instagram, con fotografías muy sexys, le valieron el apodo de la Kardashian de Ubrique y críticas de socialités como Carmen Lomana, así como otros colaboradores de televisión, sorprendidos por la imagen que desprendía la hermana de Andreíta .

Belén Esteban acompañando a Andrea Janeiro en su fiesta de cumpleaños.

Pero, apenas seis meses de su salto a la fama, ha hecho limpieza de su Instagranm, borrando muchas de sus publicaciones. Además de aquellos post relacionados con su ex pareja Brayan, ha eliminado las fotografías más sugerentes de su Instagram y otras redes sociales. ¿Cuáles son los motivos que le habrían llevado a mostrarse más recatada en sus redes sociales?.

Este cambio en su imagen pública podría tener varias motivaciones. Por un lado, al borrar algunas fotografías en las que aparecía ligera de ropa, Julia podría buscar que, pasado el tiempo, nadie recordara su aspecto físico anterior, especialmente, en lo relativo a su pecho. La hija de Jesús Janeiro se sometió hace una semana a una operación en la que le han implantado unas prótesis mamarias que han cambiado totalmente su fisionomía.

Además, borrando este tipo de fotografías, Julia estaría tratando de evitar muchas de las críticas que recibe en su perfil por su aspecto físico o, simplemente, suavizar su imagen de cara a profesionalizarse y comenzar a explotar sus redes sociales, dónde ya cuenta con cerca de 200.000 seguidores.

Aunque su esencia sigue presente y es indiscutible su gusto por la moda y la belleza, la decisión de Juls de borrar parte de su pasado, podría tener que ver con los días que ha pasado con su madre, Maria José Campanario en Madrid. Y es que, aunque Maria José ha demostrado que apoya a su hija en su reciente cambio físico, tratar de evitar que la exposición mediática le pase tanta factura como a ella.