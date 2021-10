Belén Esteban abandona ‘Sálvame’ tras su dura advertencia a Jesulín: “Si me dejasen hablar, se te caería la cara de vergüenza”

Egos TV

Enfado

La tarde de este miércoles en ‘Sálvame’ ha resultado más complicada de lo habitual para Belén Esteban. La de Paracuellos ha estallado contra el padre de su hija, Jesulín de Ubrique, tras enterarse que le ha pagado la operación de pecho a otra de sus hijas, a Julia Janeiro.

Belén Esteban estalla contra Jesulín FOTO: Mediaset

“A mí lo único que me joroba es que a una se le paguen las tetas y a la otra no se le pague la mitad de la carrera. Ahí se demuestra que hay hijos de segunda” comenzó diciendo una Belén visiblemente enfadada. Intentando contenerse para evitar hablar de nada que competa a Andrea Janeiro, ha lanzado un mensaje al torero: “Qué suerte tienes, Jesulín, de que tu hija no me deje hablar. Esa es la suerte que tú tienes ahora mismo. Si me dejase hablar, se te caería la cara de vergüenza”, deslizó.

Pese a no querer profundizar en el tema para proteger a su hija, el huracán Belén Esteban solo hizo que activarse: “Gracias por nada. Gracias por nada. Te digo una cosa, mucha suerte tienes, pero acuérdate de lo último que pasó. Acuérdate de lo de la cartita, lo que quería dar a entender”, advirtió la colaboradora ante el silencio de todos sus compañeros.

-Belén Esteban: “En 22 años el único regalo de Jesulín a mi hija ha sido una Barbie embarazada”



Me meo #yoveosalvame pic.twitter.com/r6rgNrsFmW — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 13, 2021

“¿Sabes qué? Que en el pecado llevas la penitencia. ¡Quién te ha visto y quién te ve! No quiero decir nada más. Ni me preguntéis ni nada”, concluyó la de Paracuellos, quien optó por abandonar el plató para evitar hablar más de la cuenta. Cabe recordar que su hija, Andrea Janeiro, le pidió por favor a su madre que nunca hablase en televisión de nada que tuviese que ver con ella. Una decisión por parte de la joven que su madre ha intentado respetar y mantener pese a que en ocasiones tenga que hacer un gran esfuerzo por mantenerse en silencio.