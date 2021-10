Denuncian a Kiko Hernández por “acoso telefónico” y piden orden de alejamiento

Famosos

Problemas legales

Nuevo varapalo para Kiko Hernández tras la reciente muerte de su íntima amiga, Begoña Sierra. El colaborador de ‘Sálvame’, quien ha decidido abandonar temporalmente el programa para recuperarse emocionalmente de todo lo vivido en los últimos meses, se enfrenta ahora a una nueva batalla legal sin precedentes.

Kiko Hernández en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Liberto López de la Franca, concursante del clásico reality ‘Acorralados’, y jurado de ‘Las joyas de la Corona’, ya demandó en su momento a Hernández por “presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad personal y propia imagen”. Entonces reclamaba la cifra de 150.000 euros por daños emergentes y otros 150.000 por lucro cesante, pero las cosas no salieron bien para Liberto ya que el juez decidió archivar aquella demanda penal. Ahora, diez años después, y tal y como desvela ‘El Español’, se está llevando a cabo un recurso de casación por el Tribunal Supremo.

Por si esto fuese poco, hace tan solo una semana, el ex concursante de realities le interponía una nueva denuncia al tertuliano de Telecinco por “acoso telefónico y por utilizar su imagen sin permiso” en el Juzgado de Guardia de Ciudad Real. Además, Liberto López de la Franca habría solicitado hasta una orden de alejamiento para el demandado mostrando como pruebas los mensajes que Kiko le mandó el pasado mes de septiembre.

Liberto López de la Franca FOTO: Redes Sociales

“Cuando salió la primera sentencia, con la que el juez no entra en el fondo y estima que estaba prescrita, ese día de la sentencia me manda a uno de mis teléfonos un WhatsApp en el que me dice una serie de cosas. Al tiempo me vuelve a enviar otro mensaje donde me dice que voy perdiendo juicios y que ahora me toca pagar costas. Cosa que no es verdad porque tengo un abogado de oficio y no me toca pagar nada. Hasta en eso está mintiendo este señor. Al hacer esto, yo creo que es una cuestión de acoso. Este hombre ha roto unos límites procesales y extraprocesales al ponerse en contacto conmigo”, cuenta el protagonista a este digital.

“Está acosándome de una manera directa hacia mi persona. Interpuse la demanda el pasado lunes 11 de octubre. El caso está en el Juzgado de Guardia y ahora tendrá que decidirlo el juez. Se ha interpuesto una cautelarísima y una orden de alejamiento. La orden la he puesto porque aunque yo no vivo en Madrid, mi puesto de trabajo sí está en Madrid. Yo no quiero volver a ver a este señor”, concluye un Liberto decidido a ir a por todas.