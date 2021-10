El último hachazo de Kiko Rivera a ‘Sálvame’: “Vuestro programa se va al carajo”

Egos TV

Kiko Rivera se ha convertido en el auténtico protagonista de la prensa del corazón durante las últimas semanas a raíz del fallecimiento de su abuela, el reencuentro con Isabel Pantoja y su última e incendiaria exclusiva concedida para la revista ‘Lecturas’.

El dj se encuentra componiendo nuevas canciones junto a varios compañeros, entre los que se encuentran el artista Tutto Durán, en Matalascañas (Huelva). Después de una jornada de trabajo, el grupo de artista quisieron desconectar y salir a tomar algo, tal y como compartieron algunos de ellos a través de sus redes sociales. Unas imágenes que no pasaron desapercibidas para ‘Sálvame’, y en las que se aprecia al marido de Irene Rosales tomando algo en compañía de sus amigos y también de una misteriosa chica.

“¿Quién es la mujer que inspira y saca toda su poesía y su ingenio a Kiko Rivera en Matalascañas?”. “Mientras Irene Rosales cuida de sus hijas en Castilleja de la Cuesta... Kiko Rivera hace música con una nueva “musa” en Matalascañas”. Esos fueron los dos cebos del programa de Telecinco antes de tratar en profundidad este asunto.

Uno de los reporteros del programa se encontraba en la zona y pudo hablar con un supuesto testigo que afirmaba que la actitud entre Kiko Rivera y esta chica era muy cómplice y cercana. Pero el protagonista no tardó en enterarse de lo que se estaba emitiendo en ’Sálvame’ y no dudó en dar un paso al frente, como de costumbre, en sus redes sociales.

“Desde luego, chicos, estás perdiendo todo ya. Sé que estáis cortitos de audiencia, sé que vuestro programa se va al carajo. No me llaméis más, que no voy a ir. Pero no mintáis, anda, porque esa chica es la mujer del hombre que señalo, el dueño del hotel. Y sí, estaba tomándome una copa después de un día de composición. ¿Pasa algo?”, publica el hijo de Isabel Pantoja en sus historias de Instagram. Un hecho en el que muchos han visto cierta incoherencia, ya que es muy probable que en poco más de cuarenta y ocho horas Kiko se siente en el plató del ‘Deluxe’ para hablar de todas sus polémicas.