Kiko Hernández, abatido, toma una drástica decisión tras dejar ‘Sálvame’

Gente

Destrozado

La muerte ha sacudido a Kiko Hernández en menos de medio año. Fue el pasado mes de junio cuando su íntima amiga Mila Ximénez perdió la vida a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía, un durísimo varapalo del que todavía no se había repuesto cuando la parca volvió a llamar a su puerta. Begoña Sierra, fundadora del mítico Bingo Las Vegas de Madrid, era otro de los pilares fundamentales del colaborador de ‘Sálvame’, y también falleció este lunes 4 de octubre víctima de la maldita enfermedad de seis letras. El tertuliano apareció totalmente abatido en su último adiós, muy afligido por las desgracias a las que se ha tenido que enfrentar.

Kiko Hernández se ha adentrado así en un profundo pozo de pena del que le costará salir, tal y como él mismo confirmó en ‘Sálvame’, hasta el punto de que necesita abandonar su puesto de trabajo en el magacín de Telecinco para reponerse del todo. “Quiero desaparecer. Yo es que llevo un año ya, Jorge... que ya no puedo más, se me junta un duelo con el otro y hay un momento en el que ya revientas”, lamentó antes de confirmar que se marchaba por un tiempo indefinido: “Por mi salud mental necesito parar. No puede ser. Ayer tuve ideas raras en mi cabeza y necesito parar”.

Kiko Hernández y Begoña Sierra FOTO: Instagram

El tertuliano se ha tomado muy en serio su retiro para reponerse y centrarse en sus seres queridos, así que también ha tomado la difícil decisión de despedirse también de sus redes sociales. Kiko Hernández ha cerrado sus perfiles oficiales tanto en Instagram como en Twitter en plena campaña de promoción de las aceitunas que ha lanzado al mercado con su imagen. Además, las promociones con diferentes marcas en estas plataformas le conferían jugosos ingresos, pero es tanta la necesidad que tiene de apartarse de la opinión pública que ni sus negocios le han frenado a la hora de decir adiós a sus fans y seguidores, esperemos, de forma temporal.