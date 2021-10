El anuncio definitivo de Antonio David a Diego Arrabal: “Voy a seguir adelante hasta dejarme la última gota de sangre”

Famosos

Diego Arrabal ha protagonizado en la noche de este lunes uno de los momentos más esperados para muchos. El paparazzi y colaborador de Telecinco ha contado con la presencia en directo de Antonio David Flores en un canal de Youtube.

El marido de Olga Moreno entraba por teléfono durante más de veinte minutos para conversar con un viejo amigo de la profesión. “Yo he pasado un momento muy duro y difícil en mi vida, y cuando mi teléfono sonó y ponía en la pantalla ‘Diego Arrabal’, lo que causó en mí ver tu nombre fue alegría. Me he dado cuenta de que hay compañeros que se han preocupado por mí y yo eso lo agradeceré siempre”, comenzó diciendo.

A partir del minuto 40 del vídeo, se puede ver la entrevista que Arrabal le ha hecho a Antonio David. Una entrevista que ‘La Razón’ transcribe a continuación.

Diego Arrabal: - ¿Te has equivocado mucho en tu vida?

Antonio David: Yo me equivoco todos los días 200 veces porque estamos continuamente en crecimiento y aprendiendo de la vida.

- ¿Es confesable tu última equivocación?

Claro que sí. Quizá lo ha sido el hecho de ser una persona confiada con quien luego me he dado cuenta que no lo tenía que haber sido.

- Te refieres a lo profesional, ¿no?

Claro, porque mi gente sabe como soy y ahí no hay mentiras.

- ¿A ti te han roto la vida?

Me han destrozado la vida, sí. Con este último cañonazo sí lo han conseguido.

- ¿Por qué?

Pues porque en el mundo en el que nosotros trabajamos es un mundo donde hay mucha hipocresía, donde hay muchas puñaladas y donde, de repente, el que hoy te está dando una palmadita en la espalda mañana te saca el cuchillo porque no tienen cojones de hacerlo por delante. Son así de falsos, de hipócritas y de repugnantes.

-Y ahora entras en el mundo de Youtube... ¿Con qué finalidad?

Pues muy fácil. Quiero seguir en el medio en el que llevo más de veinte años, donde me siento a gusto, me encuentro bien y soy feliz. Necesito que la gente me oiga sin cortapisas y sin nadie que te pegue una voz ni te de instrucciones. Este es el medio que necesitaba para no perder el contacto con la gente que me aprecia y que cree en mí, y con esto puedo seguir adelante y trabajar. A veces en la vida te dan un K.O pero no te noquean. Aquí estoy y voy para delante con mi canal. Tengo mucha ilusión e interés por aprender y porque la gente me escuche.

Diego Arrabal y Antonio David Flores en Youtube FOTO: Youtube

-David, hay muchas voces críticas que dicen que tú este canal lo abres para limpiar tu imagen...

Yo les preguntaría a todos esos: ¿qué imagen hay que limpiar? Yo no tengo que limpiar ninguna imagen. Han querido hacer creer que soy una persona que no soy. En este caso, me han señalado de forma cruel, me han hecho muchísimo daño a nivel personal y profesional, y aquí estoy, sin chaleco antibalas. Son a ellos a los que les tendrá que perdonar alguien y los que tendrán que responder ante la Justicia por haberme destrozado la vida. Yo salgo a la calle y lo único que recibo es cariño y apoyo de la gente, y no voy a entrar en lo que la gente opina de la otra parte...

- Hay una pregunta que yo me he hecho mucho: ¿tú llegas a final de mes?

Yo ahora mismo me voy defendiendo porque soy ‘hormiguita’. No tengo un gran nivel de vida y voy justo a lo que voy necesitando. De momento tengo para tirar.

- ¿Te daba vergüenza salir a la calle cuando se emitió la docuserie?

Sí. Yo durante los primeros capítulos lo pasé muy mal. Estaba con mis hijos e intentaba estar lo más fuerte posible delante de ellos pero estaba destruido y lloraba por los rincones.

- ¿Para ti qué es Olga?

Son veinte años de relación, y es una grandísima mujer que ha pagado un peaje duro por las injusticias que me han hecho a mí. Tendría que haber en el mundo muchas madres como ella.

- Para la gente que nos ve quizá no entienda el vídeo que tú has colgado en el que se aprecia a varios protagonistas y me gustaría que lo explicases... Por ejemplo, Kiko Hernández... ¿a ti te ha defraudado?

Por supuesto que me han defraudado todas las personas que salen ahí. Yo sé que la gran mayoría de los que están ahí les han obligado a posicionarse en donde no querían. Sabemos cómo funciona este negocio y ellos no son mis enemigos. Mis enemigos son ‘La Fábrica de la Tele’, Óscar Madrid y Adrián Cornejo, y voy a ir adelante con ello hasta dejarme la última gota de sangre.

- ¿Te ves sentado algún día en algún plató de Telecinco?

Donde no me veo es trabajando para ‘La Fábrica de la Tele’. En lo demás, habrá que darle tiempo y esperar.